Preminil legendarni Realov predsednik

Madrid

Predrag Mijatović (desno) je bil takole v družbi Joseja Mourinha, v novejši dobi enega od Realovih adutov na trenerski klopi. FOTO: Reuters

- Žalostno novico so izvedeli privrženci madridskega Reala ob prebujanju v nedeljsko jutro. V soboto pozno večer je namreč preminil legendarni klubski predsednik Lorenzo Sanz, zanj je bila usodna bolezen, pospešil pa jo je še koronavirus. Sanz je v Madridu preminil v 77. letu starosti.Armadi navijačev slavnega kluba iz španske metropole je ostal v spominu zlasti po ambicioznem projektu v devetdesetih, ko je skupaj s stroko sestavil moštvo, ki je nato prekinilo kar 32 let dolgo sušo najbolj prestižne evropske nogometne lovorike. Svoj kapiital je tako Sanz vložil v prihode črnogorskega asa, izjemnega hrvaškega napadalcavodilnega strelca SP 1998, in Brazilca, prvi med omenjenimi pa je bil junak amsterdamskega finala z Juventusom, ko je zabil gol odločitve za Realovo zmago z 1:0 in tako prvi evropski klubski naslov v Madridu po letu 1966.Ko je slednji v pozno sinoči izvedel za njegovo smrt, ni mogel ustaviti joka. "Bil mi je kot drugi oče. Zakaj je odšel tako, ne da bi se poslovila," je dejal za madridski športni dnevnik Marca upokojeni nogometaš.Sanz, ki je bil nekaj časa tudi lastnik Malage, je sestavil izjemno moštvo, pozneje tudi s, nemškim reprezentančnim vratarjem, zasedba pa je nato dve leti pozneje vnovič osvojila naslov najboljše na stari celini. Toda navzlic omenjenima lovorikama se pri klubu niso znebili denarnih dolgov, zato so na volitvah izbrali novega predsednika: le nekaj tednov po slavju v ligi prvakov, poleti 2000, je predsedniško mesto prevzelki še danes ohranja to funkcijo.