Nogomet

Preminil sloviti romunski trener

Romunija in svet nogometa se poslavljata od strokovnjaka, ki je vodil reprezentanco svoje domovine kot tudi številne vrhunske klube.
Mirceo Lucescuja si bo v izjemnem spominu ohranil ves nogometni svet. FOTO: Daniel Mihailescu/AFP
STA. Š. R.
7. 4. 2026 | 22:07
Nekdanji romunski nogometni selektor Mircea Lucescu je danes umrl, potem ko je zadnjih nekaj dni preživel v bolnišnici po srčnem infarktu. Od prejšnje nedelje je bil hospitaliziran v univerzitetni bolnišnici v Bukarešti, potem ko se je med treningom zgrudil. V bolnišnici so mu diagnosticirali hude srčne aritmije, vstavili so mu tudi srčni spodbujevalnik.

Romunski mediji so med prazniki poročali, da je 80-letnik pred predvidenim odpustom iz bolnišnice na veliki petek doživel srčni infarkt. Danes so iz bolnišnice sporočili, da je umrl, predsednik Romunske nogometne zveze (FRF) Razvan Burleanu pa je njegovo smrt označil za črn dan za romunski in svetovni nogomet.

FRF je zaradi zdravstvenih težav Lucescuja konec marca sprejela njegov odstop s položaja selektorja. Romuni so pred dnevi sicer tudi izpadli iz igre za svetovno prvenstvo 2026 v polfinalu dodatnih kvalifikacij, potem ko so z 0:1 izgubili v Turčiji.

Kandidata za selektorsko mesto sta nekdanji igralec svetovnega formata Gheorghe Hagi in nekdanji selektor reprezentance Edward Iordanescu.

Lucescu je svoj drugi mandat na selektorskem stolčku začel avgusta 2024. Med svojim prvim mandatom je leta 1984 ekipo popeljal do prvega nastopa na evropskem prvenstvu. Odšel je dve leti pozneje, potem ko se Romunija ni uvrstila na svetovno prvenstvo v Mehiki leta 1986.

Na klubski sceni je vodil Inter, Galatasaray, Šahtar Donjeck, Bešiktaš, Zenit St. Peterburg in Dinamo Kijev.

Mircea Lucescusmrt Mircee LucescujaRomunijaromunski nogomet

