Preobrat Hrvaške v senci ustaških vzklikov in incidentov

Hrvaška nogometna reprezentanca je v ponedeljek uspešno zaključila kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Na gostovanju v Podgorici je po velikem preobratu premagala Črno goro s 3:2, čeprav je po slabem uvodu zaostajala že z 2:0.

Kljub športnemu uspehu pa je dogodek ostal v senci obnašanja dela hrvaških navijačev. Ti so z žaljivimi sporočili in vzkliki zavrnili spravno gesto, ki so jo črnogorski navijači izkazali na prvi tekmi v Zagrebu.

Hrvaški nogometni zvezi (HNS) grozi nova kazen. FOTO: Savo Prelevic/AFP

Napeto že pred tekmo

Vzdušje je bilo napeto že pred samim srečanjem. Mediji so poročali o incidentu v bližini Cetinja, kjer so huligani napadli kombi splitskih registrskih oznak, v katerem so bili hrvaški navijači. Napadalci naj bi vozilo napadli s palicami, razbili stekla in ogledala. Po poročanju tportala v napadu nihče ni bil poškodovan.

Večji spopad je preprečila črnogorska policija. Po poročanju Index.hr sta srbski navijaški skupini Delije in Grobari pripravili zasedo za hrvaške navijače, a je policija s posredovanjem preprečila večji incident.

Srbski navijaški skupini Delije in Grobari naj bi pred srečanjem pripravili zasedo za hrvaške navijače. FOTO: Savo Prelevic/AFP

Incidenti zasenčili spravno gesto

Dogajanje na tribunah je bilo neposredno povezano s prvim srečanjem v Zagrebu. Takrat so črnogorski navijači razvili transparent s sporočilom »Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče«, s čimer so se opravičili za agresijo na Dubrovnik. Ta poteza je bila na Hrvaškem razumljena kot pomemben korak k spravi.

V Podgorici je sledil odgovor dela hrvaških ultrasov. Na tribuni, kjer je bilo okoli 550 hrvaških navijačev, so razvili transparent z žaljivo vsebino. Sporočilo je vsebovalo zmerljivke in jasno sporočilo, da odpuščanja ni.

To pa ni bil edini incident. Že v zgodnji fazi tekme se je s hrvaškega sektorja slišalo vzklikanje »Za dom spremni«, na kar se je domača publika odzvala z žvižgi. Slišati je bilo tudi vzklike »Ubij Srbina«. Domači navijači so na provokacije odgovorili s skandiranjem »Ustaši, četniki, skupaj ste bežali«.

Mediji ob tem poročajo, da incidenti niso odražali mnenja vseh na stadionu; večina je hrvaško himno pozdravila s ploskanjem, prav tako so z ovacijami sprejeli vstopv igro hrvaškega zvezdnika Luke Modrića.

Domači navijači so na provokacije odgovorili s skandiranjem »Ustaši, četniki, skupaj ste bežali«. FOTO: Stevo Vasiljevic/Reuters

Preobrat na igrišču

Hrvaška je na igrišču, v močno premešani postavi, tekmo začela slabo. Po napaki Duja Ćaleta-Cara je že v tretji minuti zadel Milutin Osmajić. V 17. minuti je Nikola Krstović povišal na 2:0.

Kljub zaostanku je imela Hrvaška pobudo. V 37. minuti je bil po posredovanju videopomočnika dosojen kazenski udarec zaradi prekrška nad Kristijanom Jakićem. Zanesljivo ga je izvedel Ivan Perišić.

Hrvaška je po slabem uvodu zaostajala že z 2:0. FOTO: Stevo Vasiljevic/Reuters

V nadaljevanju je Črna gora prek Krstovića v 59. minuti zadela vratnico.

Izenačenje je sledilo v 72. minuti, ko je Petar Musa prav tako stresel okvir vrat, odbito žogo pa je v mrežo pospravil Jakić.

Sodniki so sprva gol razveljavili zaradi domnevnega prepovedanega položaja, a je VAR napako popravil.

Popoln preobrat je v 87. minuti prinesel Nikola Vlašić, ki je izkoristil napako domače obrambe.

Popoln preobrat je v 87. minuti prinesel Nikola Vlašić. FOTO: Stevo Vasiljevic/Reuters

Zmago pa je v 92. minuti z izjemno obrambo potrdil vratar Dominik Livaković.

Hrvaška je tako kvalifikacije, kjer si je že prej zagotovila nastop na SP, zaključila kot prva v skupini. A namesto slavja se bo Hrvaška nogometna zveza (HNS) morala znova ukvarjati z obnašanjem navijačev, zaradi česar ji grozi nova, vsaj denarna, kazen.