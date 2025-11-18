  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Preobrat Hrvaške v senci ustaških vzklikov in incidentov

    Zmaga Hrvaške po preobratu (3:2) je ostala v senci navijačev, ki so z žaljivkami in ustaškimi vzkliki zavrnili spravno gesto Črnogorcev.
    Dogodek je ostal v senci obnašanja dela hrvaških navijačev. FOTO: Savo Prelevic/AFP
    Galerija
    Dogodek je ostal v senci obnašanja dela hrvaških navijačev. FOTO: Savo Prelevic/AFP
    Ž. U.
    18. 11. 2025
    A+A-

    Hrvaška nogometna reprezentanca je v ponedeljek uspešno zaključila kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Na gostovanju v Podgorici je po velikem preobratu premagala Črno goro s 3:2, čeprav je po slabem uvodu zaostajala že z 2:0.

    Kljub športnemu uspehu pa je dogodek ostal v senci obnašanja dela hrvaških navijačev. Ti so z žaljivimi sporočili in vzkliki zavrnili spravno gesto, ki so jo črnogorski navijači izkazali na prvi tekmi v Zagrebu.

    Hrvaški nogometni zvezi (HNS) grozi nova kazen. FOTO: Savo Prelevic/AFP
    Hrvaški nogometni zvezi (HNS) grozi nova kazen. FOTO: Savo Prelevic/AFP

    Napeto že pred tekmo

    Vzdušje je bilo napeto že pred samim srečanjem. Mediji so poročali o incidentu v bližini Cetinja, kjer so huligani napadli kombi splitskih registrskih oznak, v katerem so bili hrvaški navijači. Napadalci naj bi vozilo napadli s palicami, razbili stekla in ogledala. Po poročanju tportala v napadu nihče ni bil poškodovan.

    Večji spopad je preprečila črnogorska policija. Po poročanju Index.hr sta srbski navijaški skupini Delije in Grobari pripravili zasedo za hrvaške navijače, a je policija s posredovanjem preprečila večji incident.

    Srbski navijaški skupini Delije in Grobari naj bi pred srečanjem pripravili zasedo za hrvaške navijače. FOTO: Savo Prelevic/AFP
    Srbski navijaški skupini Delije in Grobari naj bi pred srečanjem pripravili zasedo za hrvaške navijače. FOTO: Savo Prelevic/AFP

    Incidenti zasenčili spravno gesto

    Dogajanje na tribunah je bilo neposredno povezano s prvim srečanjem v Zagrebu. Takrat so črnogorski navijači razvili transparent s sporočilom »Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče«, s čimer so se opravičili za agresijo na Dubrovnik. Ta poteza je bila na Hrvaškem razumljena kot pomemben korak k spravi.

    V Podgorici je sledil odgovor dela hrvaških ultrasov. Na tribuni, kjer je bilo okoli 550 hrvaških navijačev, so razvili transparent z žaljivo vsebino. Sporočilo je vsebovalo zmerljivke in jasno sporočilo, da odpuščanja ni.

    To pa ni bil edini incident. Že v zgodnji fazi tekme se je s hrvaškega sektorja slišalo vzklikanje »Za dom spremni«, na kar se je domača publika odzvala z žvižgi. Slišati je bilo tudi vzklike »Ubij Srbina«. Domači navijači so na provokacije odgovorili s skandiranjem »Ustaši, četniki, skupaj ste bežali«.

    image_alt
    Infantino ob Trumpovih grožnjah »le prikimaval«

    Mediji ob tem poročajo, da incidenti niso odražali mnenja vseh na stadionu; večina je hrvaško himno pozdravila s ploskanjem, prav tako so z ovacijami sprejeli vstopv igro hrvaškega zvezdnika Luke Modrića.

    Domači navijači so na provokacije odgovorili s skandiranjem »Ustaši, četniki, skupaj ste bežali«. FOTO: Stevo Vasiljevic/Reuters
    Domači navijači so na provokacije odgovorili s skandiranjem »Ustaši, četniki, skupaj ste bežali«. FOTO: Stevo Vasiljevic/Reuters

    Preobrat na igrišču

    Hrvaška je na igrišču, v močno premešani postavi, tekmo začela slabo. Po napaki Duja Ćaleta-Cara je že v tretji minuti zadel Milutin Osmajić. V 17. minuti je Nikola Krstović povišal na 2:0.

    Kljub zaostanku je imela Hrvaška pobudo. V 37. minuti je bil po posredovanju videopomočnika dosojen kazenski udarec zaradi prekrška nad Kristijanom Jakićem. Zanesljivo ga je izvedel Ivan Perišić.

    Hrvaška je po slabem uvodu zaostajala že z 2:0. FOTO: Stevo Vasiljevic/Reuters
    Hrvaška je po slabem uvodu zaostajala že z 2:0. FOTO: Stevo Vasiljevic/Reuters

    V nadaljevanju je Črna gora prek Krstovića v 59. minuti zadela vratnico.

    Izenačenje je sledilo v 72. minuti, ko je Petar Musa prav tako stresel okvir vrat, odbito žogo pa je v mrežo pospravil Jakić.

    image_alt
    Lara Prašnikar: Z mamo sva se na daljavo učili, kako naj spečem piščanca

    Sodniki so sprva gol razveljavili zaradi domnevnega prepovedanega položaja, a je VAR napako popravil.

    Popoln preobrat je v 87. minuti prinesel Nikola Vlašić, ki je izkoristil napako domače obrambe.

    Popoln preobrat je v 87. minuti prinesel Nikola Vlašić. FOTO: Stevo Vasiljevic/Reuters
    Popoln preobrat je v 87. minuti prinesel Nikola Vlašić. FOTO: Stevo Vasiljevic/Reuters

    Zmago pa je v 92. minuti z izjemno obrambo potrdil vratar Dominik Livaković.

    Hrvaška je tako kvalifikacije, kjer si je že prej zagotovila nastop na SP, zaključila kot prva v skupini. A namesto slavja se bo Hrvaška nogometna zveza (HNS) morala znova ukvarjati z obnašanjem navijačev, zaradi česar ji grozi nova, vsaj denarna, kazen.

    Več iz teme

    HrvaškanavijačiincidentČrna goraSrbijanavijaški izgrediZa dom spremniustaši

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

