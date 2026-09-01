Preplaval Donavo, aretiran v Romuniji, blestel v Olimpiji

Nekdanji vratar Bora, Olimpije in Celovca Ljubiša Dalanović se še danes rad spominja bogate nogometne poti. V Jugoslaviji je veljal za enega najzanesljivejših čuvajev mreže, ponudbe so mu pošiljali Partizan, Crvena zvezda, Hajduk in zagrebški Dinamo, toda najdlje je ostal v Ljubljani. Za Olimpijo je branil 11 let in po lastnih besedah zbral 550 nastopov. Rojen je bil 6. februarja 1953 v Radujevcu, nogomet pa je začel kot desno krilo. Pot med vratnici mu je odprla nenavadna zgodba. »Igrali sta prva in druga ekipa Bora, toda vratar je preplaval Donavo, prišel na obalo sosednje države, nato pa so ga aretirali Romuni. Trener je mene izbral za vratarja in premagali smo drugo ekipo,« se je v pogovoru za Sportski žurnal spomnil Dalanović. Zvezda pritisnila na sodnike Trener Pilčević ga je ...