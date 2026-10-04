Prepoceni zadetka bolita, Vipotnik je bil rokoborec

Blizu je bila slovenska reprezentanca presenečenju in točki v Luzernu. V zadnje pol ure so Švicarji padali, Slovenci pa rasli v samozavesti, a nagrade ni bilo, četudi bi jo s priložnostjo v zadnjih minutah lahko priigral Žan Celar. Roko na srce bi lahko bil poraz tudi višji, če Jan Oblak v drugem polčasu ne bi popravil vtisa. Ta je bil tokrat neprimerljivo boljši kot na lanskem gostovanju v Baslu. »Držali smo se načrta in odigrali težko, a dobro tekmo. Fantje so izpolnili naloge. Da, prepoceni zadetka smo prejeli, če bi imeli malo sreče, bi se lahko končalo tudi drugače,« je ocenil selektor Boštjan Cesar.

»Taktično smo odigrali, kot smo se dogovorili. Po zaostanku smo iskali drugi gol, nismo ga dosegli, a so fantje odigrali dobro tekmo. Slovenija je znana po tem, da igramo trdo, fantje so iskali dvoboje na telo, Švica pa ima zelo hitre igralce in smo zato včasih zamudili v štartih, a to je bilo vse v žaru borbe,« je oster dvoboj, ki je Slovencem prinesel tudi pet rumenih kartonov, opisal Cesar.

»Nismo zadrževali žoge v prvem polčasu, ni nam stekla igra, kot smo želeli, disciplino lahko samo pohvalim, zadnjih 30 minut pa smo igrali, kot si želim. A to je potek tekme, če izgubljaš, moraš biti nevaren, proti takšni ekipi ni lahko, če bi imeli nekaj več sreče, bi si zaslužili tudi kakšno točko. Glede Jana Oblaka: nogomet je živ in kdor igra, si lahko privošči tudi napako. A to ničesar ne spremeni, vsi vemo kaj vse je Jan že naredil za Slovenijo,« se z napako kapetana ni obremenjeval selektor.

Soccer Football - Nations League - Group B1 - Switzerland v Slovenia - Thermoplan Arena, Lucerne, Switzerland - October 3, 2026 Switzerland's Ardon Jashari in action with Slovenia's Zan Vipotnik REUTERS/Romina Amato Foto Romina Amato Reuters

Poudaril je, da ni šlo le za napake obrambe ob prejetih zadetkih, preprosto so imeli Slovenci tudi nekaj smole, da se je žoga po izbijanju Marka Zabukovnika odkotalila neposredno na nogo Danu Ndoyu pred golom, čeprav je že izgledalo, da je glavna nevarnost mimo. »Ko podariš dva metra Švici, so zelo nevarni. Bila sta prepoceni zadetka, a je tudi Švica imela ogromno sreče. Žoga je šla čez roke, drugi gol je Zabukovnik podal za gol, veseli me, da smo se držali našega načrta, Švicarji niso imeli čistih priložnosti, zato so tudi bili malo nervozni na koncu. Samo tako naprej, ni bojazni,« je pred nedeljskim regeneracijskim treningom zaključil Cesar.

Prvi gol na tekmi je že v tretji minuti dosegel Žan Vipotnik. Najprej se je zdelo, da bo zaradi prepovedanega položaja Aljoše Matka razveljavljen. »Tudi iz mojega zornega kota je izgledalo, da je bil Matko v prepovedanem položaju, nato sem žogo dobil in ostal sem stoodstoten, šla je v gol. Zame je bila težka tekma, težko se je boriti z visokoraslimi branilci Švice, potrebno je bilo dobiti nekaj dvobojev in odložiti žogo, da je lahko obramba malo zadihala,« je tekmo, na kateri je dosegel šesti reprezentančni zadetek, opisal Vipotnik.

Slovenci ostajajo v Švici do ponedeljka, v nedeljo bodo v Luzernu opravili še lažji trening, predvsem pa bo pozornost namenjena regeneraciji in taktični pripravi na torkovo tekmo v Glasgowu. Reprezentanca bo na Škotsko prek Basla odpotovala v ponedeljek zgodaj popoldne in v Glasgowu opravila tudi zadnji trening pred tekmo.