Presenečenje v nemškem taboru: bo Manuel Neuer branil na SP?

Nemška nogometna reprezentanca utegne za svetovno prvenstvo dobiti novega vratarja. Po za zdaj še neuradnih poročilih je Julian Nagelsmann popustil in bo Manuela Neuerja povabil nazaj v reprezentanco, od katere se je poslovil leta 2024. Če bo Neuer res vpoklican, bo na SP 2026 prva vratarska izbira nemškega selektorja.

Neuer je v zaključku sezone za Bayern branil zelo dobro in se z bavarskim velikanom dogovoril še za enoletno podaljšanje pogodbe. Nekajkrat je že nakazal, da je odprt tudi za vrnitev v reprezentanco, a je selektor Nagelsmann vselej vztrajal, da je Oliver Baumann njegova prva izbira med vratnicama in da ne išče rešitve za svetovno prvenstvo, kjer ima Nemčija vnovič visoke cilje.

Nagelsmann bo reprezentančni seznam za SP objavil jutri. Na njem pa zagotovo ne bo Serga Gnabryja, zvezdnik Bayerna je odpadel zaradi poškodbe mišice in bo v nemški izbrani vrsti pustil veliko vrzel v napadu.