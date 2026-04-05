Presenečenje v Stožicah: Boromisa zavrnil rekordno pogodbo

Pri Olimpiji so v nedeljo dopoldne potrdili, da športni direktor Goran Boromisa zapušča Stožice. Novica prihaja v času, ko je klub v zadnjih dneh urejal pomembne kadrovske poteze, med njimi presenetljivo podaljšanje pogodbe s trenerjem Federicom Bessonejem in tudi z Nemanjo Motiko, ki je bil v Ljubljani že večkrat na stranskem tiru.

Predsednik Adam Delius je v sporočilu za javnost dejal, da do načrtovanega podaljšanja pogodbe ni prišlo, čeprav je klub Boromisi ponudil, kot je zapisal, najboljšo pogodbo, kar jih je kadarkoli prejel športni direktor Olimpije. Ob tem je poudaril, da je bila ponudba tudi priznanje za rezultate iz zadnjih let.

Delius je dodal, da mu je Boromisa v osebnem pogovoru zaupal željo, da bi v prihodnje več časa namenil družini. Najprej je prosil za čas za razmislek, nato pa še za razrešitev s funkcije. Predsednik Olimpije je ob tem zapisal, da se je Boromisa zahvalil za izkazano zaupanje in korektno sodelovanje skozi leta.

V klubu so napovedali, da bodo tekoče kadrovske zadeve zdaj prešle v pristojnost novega športnega direktorja. Delius je še dodal, da bodo Boromisi vrata Olimpije ostala odprta.