    Nogomet

    Prestižni nagradi za Aitano Bonmati in Ousmana Dembeleja

    Zlati žogi za špansko zvezdnico in francoskega asa. V konkurenci tudi slovenski vratar Jan Oblak.
    Ousmane Dembele je poljubil zlato žogo. FOTO: Franck Fife/AFP
    Galerija
    Ousmane Dembele je poljubil zlato žogo. FOTO: Franck Fife/AFP
    M. Š., STA
    22. 9. 2025 | 23:05
    22. 9. 2025 | 23:21
    A+A-

    Španka Aitana Bonmati in Francoz Ousmane Dembele sta dobitnika letošnje zlate žoge, priznanja za najboljšega igralca in igralko v sezoni 2024/25. Slovesna podelitev je bila v pariškem Theatre du Chatelet.

    V moški konkurenci sta se za 28-letnim Dembelejem, ki je s PSG osvojil ligo prvakov, francosko prvenstvo in pokal ter vpisal 35 golov in 16 podaj, zvrstila Barcelonin mladenič Lamine Yamal in Dembelejev soigralec, Portugalec Vitinha.

    »Osvojili smo praktično vse. To lovoriko je resnično osvojila celotna ekipa. Zlata žoga nikoli ni bila nek cilj v moji karieri, ampak sem delal za ekipo, da bi osvojili ligo prvakov,« je povedal Dembele, ki je postal šesti Francoz s to nagrado po Raymondu Kopi (1958), Michelu Platiniju (1983, 1984, 1985), Jean-Pierru Papinu (1991), Zinedinu Zidanu (1998) in Karim Benzemaju (2022).

    V ženski konkurenci je članica Barcelone Bonmatijeva slavila že tretjič zapovrstjo. Za njo sta se zvrstili rojakinja Mariona Caldentey iz Arsenala in njena klubska soigralka, Angležinja Alessia Russo.

    Aitana Bonmati je nagrado prejela že tretjič. FOTO: Franck Fife/AFP
    Aitana Bonmati je nagrado prejela že tretjič. FOTO: Franck Fife/AFP

    Yamal znova najboljši mladi nogometaš

    Nagrado Raymonda Kope za najboljšega mladega igralca je dobil 18-letni zvezdnik Barcelone Lamine Yamal, ki je tako postal prvi v zgodovini s tem priznanjem dvakrat zapovrstjo. Najboljši je bil že lani. V glasovanju je prehitel člana PSG Desireja Doueja in Joaa Nevesa. Tudi v ženski konkurenci je nagrada Kopa šla v Španijo in Barcelono k vezistki Vicky Lopez.

    Jan Oblak, slovenski reprezentant in član madridskega Atletica, je v glasovanju za najboljšega vratarja pristal na sedmem mestu, prvi je bil Dembelejev soigralec, Italijan Gianluigi Donnarumma, ki je v prejšnji sezoni s PSG osvojil ligo prvakov.

    Nagrado za najboljša strelca v koledarskem letu, ki se imenuje po legendarnem nemškem napadalcu Gerdu Müllerju, sta si prislužila Šved Viktor Gyökeres, zdaj član Arsenala, ki je v dresu Sportinga in Švedske dosegel 54 golov na 52 tekmah, in Poljakinja Ewa Pajor, ki je za Barcelono zabila 43 golov na 45 tekmah.

    Lamine Yamal je že drugič zapored najboljši mladi nogometaš. FOTO: Franck Fife/AFP
    Lamine Yamal je že drugič zapored najboljši mladi nogometaš. FOTO: Franck Fife/AFP

    Najboljši trener leta in dobitnik nagrade Johana Cruyffa je postal Španec Luis Enrique, ki je Paris Saint-Germain med drugim popeljal do naslova francoskega prvaka in lovorike v ligi prvakov. Nagrado Johana Cruyffa za najboljšega trenerja v ženski konkurenci pa je dobila selektorica letošnjih evropskih prvakinj Angležinj, Nizozemka Sarina Wiegman.

    Moški klub leta je PSG po zmagi v ligi prvakov, ženski pa Arsenal, najboljši v ligi prvakinj.

    Podelitev teh nagrad poteka vsako leto od 1956 naprej, sprva jo je podeljevala francoska revija France Football, v zadnjem obdobju, od leta 2023, pa se je v partnerstvu z Groupe Amaury, lastnikom France Footballa in časnika L'Equipe, podelitvi pridružila tudi Evropska nogometna zveza (UEFA).

    Nagrajence izbira posebna mednarodna komisija, ki jo sestavljajo nogometni novinarji, po eden na državo. Za moške glasujejo predstavniki »sedme sile« iz najboljših 100 držav z lestvice Svetovne nogometne zveze (FIFA), za ženske pa iz 50 držav.

    Tokratno slavnostno podelitev sta vodila nekdanji nizozemski reprezentant Ruud Gullit ter britanska novinarka in televizijska osebnost Kate Scott.

    Intervju

    Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

    Kot dopisnica RTV Slovenija je že več kot dve desetletji priča najtemnejšega, kar zmore človek.
    Agata Rakovec Kurent 21. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    Prepoved vstopa v Slovenijo Dodika res hudo boli

    Marta Kos je na štiridnevnem obisku v Bosni in Hercegovini. Obsojeni vodja bosanskih Srbov Milorad Dodik je potisnjen v kot, rešitev vidi v Donaldu Trumpu.
    Novica Mihajlović 22. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Mediji in politika

    Zamenjana voditeljica: kulturni boj ali slabo novinarstvo?

    Zamenjava konzervativne voditeljice Julie Ruhs na javni televiziji razburja javnost.
    Barbara Zimic 22. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Demografija

    Svetovna populacija se krči mnogo hitreje od napovedi

    Celotna stopnja rodnosti upada že stoletja, večinoma iz pozitivnih razlogov. Nižji vrhunec prebivalstva od pričakovanega pa ima ogromne posledice za človeštvo.
    The Economist 21. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    zlata žogaOusmane DembeleAitana BonmatiJan OblakPariz

