Prestižni nagradi za Aitano Bonmati in Ousmana Dembeleja

Španka Aitana Bonmati in Francoz Ousmane Dembele sta dobitnika letošnje zlate žoge, priznanja za najboljšega igralca in igralko v sezoni 2024/25. Slovesna podelitev je bila v pariškem Theatre du Chatelet.

V moški konkurenci sta se za 28-letnim Dembelejem, ki je s PSG osvojil ligo prvakov, francosko prvenstvo in pokal ter vpisal 35 golov in 16 podaj, zvrstila Barcelonin mladenič Lamine Yamal in Dembelejev soigralec, Portugalec Vitinha.

»Osvojili smo praktično vse. To lovoriko je resnično osvojila celotna ekipa. Zlata žoga nikoli ni bila nek cilj v moji karieri, ampak sem delal za ekipo, da bi osvojili ligo prvakov,« je povedal Dembele, ki je postal šesti Francoz s to nagrado po Raymondu Kopi (1958), Michelu Platiniju (1983, 1984, 1985), Jean-Pierru Papinu (1991), Zinedinu Zidanu (1998) in Karim Benzemaju (2022).

V ženski konkurenci je članica Barcelone Bonmatijeva slavila že tretjič zapovrstjo. Za njo sta se zvrstili rojakinja Mariona Caldentey iz Arsenala in njena klubska soigralka, Angležinja Alessia Russo.

Aitana Bonmati je nagrado prejela že tretjič. FOTO: Franck Fife/AFP

Yamal znova najboljši mladi nogometaš

Nagrado Raymonda Kope za najboljšega mladega igralca je dobil 18-letni zvezdnik Barcelone Lamine Yamal, ki je tako postal prvi v zgodovini s tem priznanjem dvakrat zapovrstjo. Najboljši je bil že lani. V glasovanju je prehitel člana PSG Desireja Doueja in Joaa Nevesa. Tudi v ženski konkurenci je nagrada Kopa šla v Španijo in Barcelono k vezistki Vicky Lopez.

Jan Oblak, slovenski reprezentant in član madridskega Atletica, je v glasovanju za najboljšega vratarja pristal na sedmem mestu, prvi je bil Dembelejev soigralec, Italijan Gianluigi Donnarumma, ki je v prejšnji sezoni s PSG osvojil ligo prvakov.

Nagrado za najboljša strelca v koledarskem letu, ki se imenuje po legendarnem nemškem napadalcu Gerdu Müllerju, sta si prislužila Šved Viktor Gyökeres, zdaj član Arsenala, ki je v dresu Sportinga in Švedske dosegel 54 golov na 52 tekmah, in Poljakinja Ewa Pajor, ki je za Barcelono zabila 43 golov na 45 tekmah.

Lamine Yamal je že drugič zapored najboljši mladi nogometaš. FOTO: Franck Fife/AFP

Najboljši trener leta in dobitnik nagrade Johana Cruyffa je postal Španec Luis Enrique, ki je Paris Saint-Germain med drugim popeljal do naslova francoskega prvaka in lovorike v ligi prvakov. Nagrado Johana Cruyffa za najboljšega trenerja v ženski konkurenci pa je dobila selektorica letošnjih evropskih prvakinj Angležinj, Nizozemka Sarina Wiegman.

Moški klub leta je PSG po zmagi v ligi prvakov, ženski pa Arsenal, najboljši v ligi prvakinj.

Podelitev teh nagrad poteka vsako leto od 1956 naprej, sprva jo je podeljevala francoska revija France Football, v zadnjem obdobju, od leta 2023, pa se je v partnerstvu z Groupe Amaury, lastnikom France Footballa in časnika L'Equipe, podelitvi pridružila tudi Evropska nogometna zveza (UEFA).

Nagrajence izbira posebna mednarodna komisija, ki jo sestavljajo nogometni novinarji, po eden na državo. Za moške glasujejo predstavniki »sedme sile« iz najboljših 100 držav z lestvice Svetovne nogometne zveze (FIFA), za ženske pa iz 50 držav.

Tokratno slavnostno podelitev sta vodila nekdanji nizozemski reprezentant Ruud Gullit ter britanska novinarka in televizijska osebnost Kate Scott.