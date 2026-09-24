Prestopna bomba v Udineseju: Sandiju Lovriću se obeta odmevna okrepitev

David Alaba, eden najboljših avstrijskih nogometašev vseh časov, je tik pred presenetljivim prestopom v Udinese, kjer od leta 2022 igra tudi slovenski reprezentant Sandi Lovrić. Po poročanju italijanskih medijev je 34-letni branilec že uspešno opravil zdravniški pregled in se s klubom dogovoril o pogojih sodelovanja.

Alaba je po koncu prejšnje sezone zapustil Real Madrid, saj mu je 30. junija potekla pogodba. V Videm tako prihaja kot prost igralec, zato Udinese zanj ne bo plačal odškodnine.

Novica o njegovem prihodu je v Italiji močno odmevala. Prestopni strokovnjak Fabrizio Romano je že v sredo poročal, da sta strani dosegli ustni dogovor, slediti pa so morali le še zdravniški pregled in formalnosti pred podpisom pogodbe.

Zdravniški pregled brez zapletov

Alaba je v sredo prispel v Rim in na znani kliniki Villa Stuart opravil podroben zdravniški pregled. Ta je minil brez zapletov, Avstrijec pa je nato odpotoval proti Vidmu, kjer ga čaka podpis pogodbe.

Prihod tako slovitega nogometaša v Udinese je veliko presenečenje. Alaba je večji del kariere preživel pri Bayernu in Realu, štirikrat osvojil ligo prvakov, desetkrat nemško bundesligo in dvakrat špansko prvenstvo.

Njegova zadnja leta v Madridu so močno zaznamovale poškodbe, predvsem strgana sprednja križna vez decembra 2023. V prejšnji sezoni je za Real v vseh tekmovanjih zbral 16 nastopov.

V Vidmu bi se pridružil tudi slovenskemu reprezentantu Sandiju Lovriću, ki je član Udineseja od leta 2022.

Beli stol razkril, kdo prihaja

Da se pripravlja nekaj velikega, je Udinese nakazal že na družbenih omrežjih. Objavil je fotografijo belega plastičnega stola, brez dodatnega pojasnila.

Namig je bil dovolj jasen. Gre za spomin na eno najbolj prepoznavnih Alabovih proslavljanj v dresu Reala, ko je po velikem preobratu proti PSG v ligi prvakov leta 2022 v zrak dvignil beli stol in poskrbel za eno najbolj znamenitih fotografij tiste evropske sezone.

Udinese po prvih petih prvenstvenih tekmah ne blesti. Sezono je začel z remijem proti Comu in zmago nad Monzo, nato pa izgubil proti Laziu, Interju in nazadnje Cagliariju.