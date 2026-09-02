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Nogomet

Prestopni rok v Evropi je končan, kdo so zmagovalci in poraženci

Premier league je spet zajela nakupovalna vročica, za nove igralce so klubi zapravili kar štiri milijarde evrov. To je več kot ostale štiri lige skupaj.
Rodri je velika okrepitev Barcelone. FOTO: Bruna Casas/Reuters
Galerija
Rodri je velika okrepitev Barcelone. FOTO: Bruna Casas/Reuters
Peter Zalokar
2. 9. 2026 | 13:01
2. 9. 2026 | 13:08
3:15
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Opolnoči se je končal poletni prestopni rok v najmočnejših evropskih ligah, ponovno so bili daleč najbolj zapravljivi v Angliji, ampak najpomembnejši je bil prihod nekdanjega dobitnika zlate žoge Rodrija iz Manchester Cityja v Barcelono za sicer zgolj 60 milijonov evrov.

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Na Otoku še niso plačali takšne vsote kot zdaj

City, ki ga po odhodu Pepa Guardiole vodi Enzo Maresca, nekdanji trener Chelseaja, je našel zamenjavo prav v klubu iz Stamford Bridgea, od koder je pripeljal argentinskega reprezentanta Enza Fernandeza. Odškodnina je bila 145 milijonov evrov, kar je izenačenje rekorda v premier league. Lani je Liverpool toliko odštel za Alexandra Isaka iz Newcastla. Fernandez, star 25 let, naj bi kot graditelj igre nasledil Rodrija in Bernarda Silvo, slednji je brez odškodnine odšel v Real Madrid. 

Pomemben je bil tudi prestop Bruna Guimarãesa iz Newcastla v Arsenal za 75 milijonov evrov. Po vrednosti je sicer na drugem mestu Morgan Rogers, ki je za 138 milijonov evrov prišel iz Aston Ville k Chelseaju. Kar 135 milijonov evrov je Manchester City odštel za še angleškega reprezentanta Elliota Andersona

Enzo Fernandez je najdražji igralec prestopnega roka. FOTO: Peter Cziborra/Reuters
Enzo Fernandez je najdražji igralec prestopnega roka. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

Liverpool je v zadnjem trenutku ujel kapitalca, francoskega reprezentanta. Bradley Barcola je za 125 milijonov evrov prišel iz evropskega prvaka PSG na Anfield

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Na Otoku še niso plačali takšne vsote kot zdaj

Najdražji prestop v španski la ligi je bil prihod Yana Diomandeja iz Leipziga v Real Madrid za prav tako 125 milijonov evrov. Sledijo Sandro Tonali (iz Newcastla v Tottenham) s 108 milijoni evrov, Mateus Fernandez (iz West Hama v Tottenham) z 99 milijoni, Ayyoub Bouaddi (iz Lilla v Manchester City) s 95 milijoni in Savio (iz Manchester City v Tottenham) z 88 milijoni evrov. 

Premier league je spet zajela nakupovalna vročica, za nove igralce so klubi zapravili kar štiri milijarde evrov. To je več kot ostale štiri lige skupaj, sledijo namreč serie A (1 milijarda €), la liga (700 mio €), bundesliga (600 mio €) in ligue 1 (575 mio €).

Bradley Barcola se podaja v Liverpool. FOTO: Franck Fife/Reuters
Bradley Barcola se podaja v Liverpool. FOTO: Franck Fife/Reuters

Med klubi so bili največji zapravljivci Manchester City (526 milijonov evrov), Chelsea (407 mio), Tottenham (366 mio), Newcastle (313 mio), Aston Villa (300 mio), Liverpool (265 mio) in Arsenal (227 mio), zunaj Anglije je najgloblje pogledal v denarnico Real Madrid Joseja Mourinha (225 mio). Barcelona je zapravila 184 mio €. Na 13. mestu je Manchester United Benjamina Šeška (173 mio), na 14. Juventus in Milan po (165 mio) in šele na 17. mestu PSG (152 mio). Nemški velikan je šele 27. s 107 milijoni evrov. 

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Neznank ni več, Rodri je član Barcelone, kolikšna je odškodnina, pa je skrivnost

Če gledamo, kdo je največ v minuti (nakupi/prodaje) je najvišje PSG (+182 mio €), najbolj v minusu pa je Liverpool (-233 mio €), sledijo Tottenham (-202 mio), Ipswich (-201 mio) in Manchester City (-189 mio €).

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Nogometna tržnicapremier leagueprestopni rokEnzo FernandezRodriAnglijaManchester CityLiverpoolTottenhamReal MadridPSGChelseaManchester UnitedArsenal

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Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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