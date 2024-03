Pretepi, vžigalniki, napad na avtobus in ugrabljen sodnik

Turška nogometna liga se je znova znašla v središču pozornosti zaradi navijaških izgredov. Gostovanja Fenerbahčeja pri Trabzonsporju, trenutno drugi in tretji ekipi turške superlige, so vedno vroča. V nedeljo so po slavju Fenerbahčeja po zmagi s 3:2 na zelenico vdrli navijači Trabzonsporja in začeli pretep z igralci, skupil jo je Dominik Livaković, Michy Batshuayi pa je obrcal enega od huliganov na igrišču.

Predsednik Fenerbahčeja Ali Koc je obsodil incident in dejal, da ne bodo podlegli kulturi nasilja v turški ligi, zato je sklical izredno skupščino kluba za 2. april. Na njej bo osrednja točka glasovanje o izstopu iz turške prve lige, kar bi do temeljev pretreslo turški nogomet, saj je Fenerbahče eden od velikanov domačega prvenstva in se tudi letos z Galatasarayjem bori za naslov prvaka.

V Trabzonu to ni bil prvi incident na tekmi s Fenerjem, leta 2016 je bila tekma odpovedana, potem ko je eden od gledalcev napadel stranskega sodnika. Leto pred tem so streljali na avtobus Fenerja in hudo poškodovali voznika, leta 2014 je bila tekma med polčasom odpovedana, ker so na igralce deževali vžigalniki in kovanci. Najbolj »znamenit« pa je incident iz sezone 2015, ko je po eni izmed tekem predsednik čez noč v klubske prostore zaklenil sodnika in njegove pomočnike, ker niso dosodili enajstmetrovke. Posredovati je moral turški predsednik Erdogan.