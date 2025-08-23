Olimpijina varčnost pomeni revščino na igrišču

V nadaljevanju preberite:

Po prvih 90 minutah odločilnih tekem v kvalifikacijah za konferenčno ligo ni več neznank, slovenski prvak Olimpija se bo lahko povsem osredotočila na reševanje svojega razbitega mozaika in domačo fronto, na kateri sta sinoči prvo tekmo 6. kola 1. SNL igrala Domžale in Aluminij. Danes in jutri bosta še po dve tekmi, osrednja bo nedeljska v Stožicah, kjer bo pri Bravu po minimalni zmagi proti Baniku gostovalo edino evropsko upanje Celje.

»Špar« program in ponesrečena izbira igralcev, novincev, to je formula za polom. Olimpija se lahko osredotoči le še na reševanje tistega, kar se rešiti da. Z Erwinom van de Looijem, ki počasi le spoznava, kam je prišel. Prišel pa je v za razvojno svetlobna leta oddaljen slovenski nogomet od nizozemskega.

Retorika Alberta Riere nakazuje odhod. Iz tira ga je vrglo slabo igrišče, podobno je njegovega rojaka Victorja Sancheza. Potem ko ni šlo več tako, kot je želel, so bili krivi slabo igrišče, neustrezne vadbene razmere, naporen ritem tekem, skratka vse je bilo narobe. Riera je resda bolj trdoživ in trmast, a vseeno ni »zaljubljen« v Celje. Preusmeritev pozornosti sodi v pripravo za gostovanje pri Bravu, ki je neugoden.