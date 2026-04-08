Pretres v Barceloni, tudi Jan Oblak slavi podvig soigralcev

Četrtfinale lige prvakov je ljubiteljem vrhunskega nogometa tudi danes ponudilo dve zanimivi tekmi, za slovenske navijače je bil v ospredju dvoboj Barcelone in Atletica iz Madrida, ki se je končal z zmago gostov na Camp Nouu z 2:0. Jan Oblak je bil kot gledalec lahko zadovoljen, enako kot občinstvo na Parku princev v Parizu, kjer je PSG z 2:0 nadigral Liverpool.

Španski derbi v četrtfinalu lige prvakov je ponudil manj atraktivnega nogometa kot denimo včerajšnji dvoboj Bayerna in Reala, a zato veliko trdih dvobojev in zanimiv taktični obračun. V prvih minutah so ga dobili gostje, nato je Barcelona prevzela pobudo in bila na dobri poti, da počasi stre obrambo Atletov. Ob golu Marcusa Rashforda ji je to tudi uspelo, a je bil podajalec Lamine Yamal za pol koraka prehiter in gol ni obveljal.

Nato pa je tik pred koncem prvega polčasa v protinapad krenil Giuliano Simeone, neprevidni Pau Cubarsi ga je zrušil in po posredovanju VAR je Istvan Kovacs iz žepa potegnil rdeči karton. Barca je ostala z igralcem manj in se takoj znašla v rezultatskem zaostanku, s prostega strela z 18 metrov je neubranljivo zadel Julian Alvarez.

Atletico se veseli, kako bo na povratni tekmi? FOTO: Josep Lago/AFP

V drugem polčasu je Barcelona krenila v napad, Atleti so prežali na protinapade in prek zlatega rezervista Alexandra Sørlotha eno tudi izkoristili za končnih 2:0. V zadnjih 20 minutah je tudi na silo poizkušal Lamine Yamal, a do gola ni mogel, Barca pa bo na povratni tekmi na Metropolitanu v torek lovila zaostanek z 0:2.

Z enakim izidom se je končal tudi dvoboj PSG in Liverpoola, branilci naslova so v Parizu upravičili vlogo favorita in prek Desireja Doujea in Hviče Kvaratshelije zrežirali zmago z 2:0. Z eno nogo so že v polfinalu LP, a Liverpoola – enako kot Barcelone – nikakor ne gre odpisati, dokler ura na semaforju še teče.

Liga prvakov, četrtfinale:

Barcelona - Atletico Madrid 0:2 (0:1)

Alvarez 45., Sorloth 70.

PSG - Liverpool 2:0 (1:0)

Doue 11., Kvaratshelija 65.