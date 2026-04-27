Nogomet

Pretreseni Modrić tekmo končal z ledenim obkladkom na obrazu

Hrvaški vezist v dresu Milana Luka Modrić je na tekmi z Juventusom dobil močan udarec v glavo. Dvoboj je končal predčasno, danes naj bi opravili preglede.
Na poti proti rezervnim klopem je bil Luka Modrić vidno pretresen in v bolečinah. FOTO: Stefano Rellandini/AFP
Na poti proti rezervnim klopem je bil Luka Modrić vidno pretresen in v bolečinah. FOTO: Stefano Rellandini/AFP
Tim Erman
27. 4. 2026 | 12:43
27. 4. 2026 | 13:10
Včeraj so rdeče-črni na slovitem štadionu San Siro pričakali goste iz Juventusa. Nasprotnika sta se razšla brez zmagovalca (0:0), a pravi osmoljenec večera je bil hrvaški maestro Luka Modrić, ki je moral zelenico zapustiti predčasno zaradi močnega udarca v glavo. 

V Nemčiji narekuje ritem država, Grosuplje pri nas

V drugem polčasu sta se v zračnem dvoboju pomerila Modrić in Manuel Locatelli, ki je s čelom trčil v glavo hrvaškega vezista. Oba igralca sta po udarcu obležala in sledila je kratka prekinitev. Na igrišče je pritekla zdravniška službe Milana, da bi oskrbela Modrića, ki tekme ni mogel nadaljevati. Namesto njega je v 80. minuti vstopil Ardon Jashari.

Na poti proti rezervnim klopem je bil Modrić vidno pretresen in v bolečinah. Po koncu dvoboja je imel 40-letnik na obrazu oteklino na levi ličnici, ki si jo je hladil z obkladki. K njemu sta nato pristopila turški napadalec Kenan Yildiz in Locatelli. Italijan je za medije tudi delil, kaj mu je povedal Hrvat.

»Žal mi je, škoda je, ko mora prvak zaradi tega zapustiti igrišče. Na koncu sem se mu opravičil, on pa mi je rekel, da imam trdo glavo. Čast mu, ker je takšen prvak,« je razkril vezist. Italijanski medij La Gazzetta dello Sport je poročal, da je Modrić v garderobi soigralce pomiril in po tekmi ni opravil pregledov. Njegovo stanje naj bi danes zjutraj pregledali še zdravniki, je zapisal portal. 

Z neodločenim izidom je Milan pred staro damo ohranil tri točke prednosti in ohranja dobre možnosti za uvrstitev v ligo prvakov. Na tretjem mestu imajo rossoneri šest točk naskoka pred petouvrščenim Comom, ki ga vodi Cesc Fabregas

Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 11:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artritis: prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
Promo Delo 21. 4. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPOMLADANSKI ODKLOP

Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Se bodo cene znižale?

Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Preberite več

