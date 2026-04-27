Pretreseni Modrić tekmo končal z ledenim obkladkom na obrazu

Včeraj so rdeče-črni na slovitem štadionu San Siro pričakali goste iz Juventusa. Nasprotnika sta se razšla brez zmagovalca (0:0), a pravi osmoljenec večera je bil hrvaški maestro Luka Modrić, ki je moral zelenico zapustiti predčasno zaradi močnega udarca v glavo.

V drugem polčasu sta se v zračnem dvoboju pomerila Modrić in Manuel Locatelli, ki je s čelom trčil v glavo hrvaškega vezista. Oba igralca sta po udarcu obležala in sledila je kratka prekinitev. Na igrišče je pritekla zdravniška službe Milana, da bi oskrbela Modrića, ki tekme ni mogel nadaljevati. Namesto njega je v 80. minuti vstopil Ardon Jashari.

Na poti proti rezervnim klopem je bil Modrić vidno pretresen in v bolečinah. Po koncu dvoboja je imel 40-letnik na obrazu oteklino na levi ličnici, ki si jo je hladil z obkladki. K njemu sta nato pristopila turški napadalec Kenan Yildiz in Locatelli. Italijan je za medije tudi delil, kaj mu je povedal Hrvat.

»Žal mi je, škoda je, ko mora prvak zaradi tega zapustiti igrišče. Na koncu sem se mu opravičil, on pa mi je rekel, da imam trdo glavo. Čast mu, ker je takšen prvak,« je razkril vezist. Italijanski medij La Gazzetta dello Sport je poročal, da je Modrić v garderobi soigralce pomiril in po tekmi ni opravil pregledov. Njegovo stanje naj bi danes zjutraj pregledali še zdravniki, je zapisal portal.

Z neodločenim izidom je Milan pred staro damo ohranil tri točke prednosti in ohranja dobre možnosti za uvrstitev v ligo prvakov. Na tretjem mestu imajo rossoneri šest točk naskoka pred petouvrščenim Comom, ki ga vodi Cesc Fabregas.