Pretresi v kraljestvu rdečih vragov

Legendarni Alex Ferguson si po 27 letih vodenja enega od največjih nogometnih klubov na svetu niti v najhujših sanjah ni predstavljal, da bo v kraljestvu Manchester Uniteda tudi 13 let po njegovi upokojitvi glavna težava trener. Že toliko časa na Old Traffordu nimajo sreče pri izbiri naslednikov 84-letnega Škota, ki je osvojil kar 38 lovorik, zadnjo šampionsko v premier league leta 2013. Četrtkova brca Michaela Carricka je le še dopolnila seznam nesrečnikov, ki so bolj ali manj uspešno končali svoje poglavje pri rdečih vragih. Novega rešitelja so našli v Argentincu Mauriciu Pochettinu, nekdanjem trenerju Chelseaja in Tottenhama. David Moyes (2013/14), Ryan Giggs (v. d. trenerja leta 2014), Louis van Gaal ('14/'16), José Mourinho ('16/'18), Ole Gunnar Solskjær ('18/'21), Michael Carrick ...