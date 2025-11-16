Prevlada navijačev Kosova v Stožicah? NZS odgovarja

Nogometna zveza Slovenije (NZS) se je odzvala na kritike, ki so zaokrožile po socialnih omrežjih, v katerih so številni uporabniki izrazili jezo, ker zaradi podobe stožiških tribun med tekmo Slovenja vs. Kosovo. NZS se zaveda odziva domače javnosti in navijačev po sobotni kvalifikacijski tekmi v Stožicah, kjer je bilo na tribunah štadiona izjemno veliko število kosovskih navijačev.

V odprtem pismu so na zvezi pojasnili sprejete varnostne ukrepe, razloge za omejitve navijaških obeležij ter okoliščine, ki so pripeljale do tako množične prisotnosti kosovskih navijačev in ob tem poudarili, da je bila ves čas na prvem mestu varnost vseh obiskovalcev.

Tekma z visokim varnostnim tveganjem

»Tekma med Slovenijo in Kosovom je bila s strani Evropske nogometne zveze (Uefa) in policije ocenjena kot tekma z visokim varnostnim tveganjem, zaradi česar je NZS v sodelovanju z vsemi pristojnimi organi pripravila strožje varnostne protokole, kot je običajno. V okviru teh protokolov je bilo odločeno, da se na sektorje domačih gledalcev (A, B, C) ne dovoli vnos navijaških obeležij Kosova ter drugih držav, ki bi lahko povečala napetosti na tribunah, medtem ko so bila navijaška obeležja gostov dovoljena v posebej določenem gostujočem sektorju,« je zapisala NZS.

Navijači Kosova so prevladovali tudi med tekmo Slovenija vs. Kosovo v Ljubljani. FOTO: Blaž Samec

»Ta omejitev je bila uveljavljena izključno z namenom zmanjšanja možnosti provokacij in fizičnih stikov med najbolj strastnimi navijaškimi skupinami, ne pa kot kakršno koli izkazovanje neenake obravnave ali neupoštevanja katerekoli skupnosti. Enaka merila so veljala za slovenske in kosovske navijače, pri čemer so varnostne službe na vhodih preverjale in po potrebi odstranjevale predmete, za katere je bilo ocenjeno, da bi lahko bili provokativni, žaljivi ali bi povečali tveganje za incident.«

Na NZS so zapisali, da se zavedajo, da se je v javni razpravi največ pozornosti usmerilo v prepoved vnosa zastav Kosova na domače sektorje, zato so varnostne službe na vhodih odvzele transparente in druge predmete na slovenski strani, kadar je šlo za žaljivo ali provokativno vsebino do kosovskih navijačev.

Pristop je v skladu z evropskimi varnostnimi standardi

»Ko so gledalci že vstopali na stadion, so zaradi sprotnega spremljanja dogajanja in spremembe ocene varnostnega tveganja NZS, policija in varnostne službe skupno presodile, da bi strogo izvajanje prepovedi vnosa zastav Kosova na domače sektorje v razmerah visokega čustvenega naboja lahko povzročilo nepotrebne konflikte in eskalacijo. Zato je bila sprejeta odločitev, da se ta ukrep izvaja manj striktno, pri čemer so se varnostne službe osredotočile predvsem na dosleden zaseg žaljivih, provokativnih in političnih sporočil ter vseh predmetov, ki bi lahko pomenili neposredno provokacijo ali varnostno tveganje,« je pojasnila NZS.

»Tovrsten pristop je v skladu z evropskimi varnostnimi standardi in s smernicami Uefe, ki predvidevajo sprotno prilagajanje ukrepov, enotno uporabo pravil za vse navijače ter osrednji cilj preprečevanja eskalacije in zagotavljanja varnega okolja na stadionu,« je v zvezi s tem dodala NZS.

Velik del vstopnic kupljen prek običajnih kanalov

Kosovska reprezentanca, ki si je po zmagi proti Sloveniji praktično že zagotovila uvrstitev v dodatne kvalifikacije za svetovno prvenstvo, je imela v Stožicah izjemno podporo. Tekme si niso ogledali le navijači iz Kosova, temveč tudi iz Avstrije, Nemčije, Italije in drugih držav.

Prizor iz Stožic FOTO: Borut Živulovic/Reuters

»Velik del vstopnic, ki so bile v redni prodaji namenjene domačim podpornikom in drugim domačim ciljnim skupinam, je bil kupljen prek običajnih kanalov, pri čemer NZS po veljavni evropski zakonodaji in praksah ne sme in ne more selekcionirati kupcev glede na državljanstvo ali narodnost. Ob upoštevanju tega dejstva in izjemnega športnega vložka za Kosovo je bilo pričakovati nadpovprečno zanimanje njihovih navijačev, pri čemer zgolj število kosovskih navijačev na stadionu ni predstavljalo varnostnega problema, dokler so spoštovali pravila in navodila organizatorja. Na drugi strani domači navijači niso občutili nujnosti nakupa vstopnic in so pospešeno pričeli z iskanjem možnosti obiska tekme šele dobrih deset dni pred tekmo,« je v zvezi s tem zapisala NZS.

NZS sprejema odgovornost

»NZS sprejema odgovornost, da je bilo na stadionu veliko obeležij gostujoče reprezentance tudi na domačih sektorjih, vendar še enkrat poudarjamo, da zanje obstajajo legitimni razlogi, povezani z varnostjo gledalcev na stadionu. V dialogu z Uefo, policijo in drugimi partnerji bomo na podlagi te izkušnje pregledali vse postopke, vključno z načinom prodaje vstopnic in dodatnimi komunikacijskimi ukrepi, da bi pri prihodnjih tekmah podobnega profila še bolj približali pričakovanja javnosti in dejansko izvedbo,« je v daljšem zapisu za javnost sporočila NZS.

»Naš cilj ostaja, da slovenski stadioni tudi v prihodnje ostanejo trdno domače prizorišče slovenske reprezentance, kjer se navijači Slovenije počutijo ponosne in varne, hkrati pa spoštujemo pravico vseh gostujočih navijačev, da v okviru pravil strastno podpirajo svojo reprezentanco. Verjamemo, da lahko iz te izkušnje skupaj z vsemi deležniki izpeljemo pomembne izboljšave, ki bodo okrepile ugled tekmovanj v izvedbi NZS in nogometne reprezentance Slovenije. Obenem pa si želimo še večje podpore medijev v trenutkih, ko si lahko slovenski navijači zagotovijo vstopnice za tekme državne reprezentance,« je na koncu zapisala NZS.