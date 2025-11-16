  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Prevlada navijačev Kosova v Stožicah? NZS odgovarja

    NZS se zaveda odziva domače javnosti in navijačev po sobotni tekmi v Stožicah, kjer je bilo na tribunah štadiona veliko število kosovskih privržencev.
    Navijači Kosova FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Navijači Kosova FOTO: Blaž Samec
    F. T.
    16. 11. 2025 | 20:50
    16. 11. 2025 | 20:51
    A+A-

    Nogometna zveza Slovenije (NZS) se je odzvala na kritike, ki so zaokrožile po socialnih omrežjih, v katerih so številni uporabniki izrazili jezo, ker zaradi podobe stožiških tribun med tekmo Slovenja vs. Kosovo. NZS se zaveda odziva domače javnosti in navijačev po sobotni kvalifikacijski tekmi v Stožicah, kjer je bilo na tribunah štadiona izjemno veliko število kosovskih navijačev.

    image_alt
    Kako so igrali Slovenci? Nekaterim tudi štirice, padla celo enka

    V odprtem pismu so na zvezi pojasnili sprejete varnostne ukrepe, razloge za omejitve navijaških obeležij ter okoliščine, ki so pripeljale do tako množične prisotnosti kosovskih navijačev in ob tem poudarili, da je bila ves čas na prvem mestu varnost vseh obiskovalcev.

    Tekma z visokim varnostnim tveganjem

    »Tekma med Slovenijo in Kosovom je bila s strani Evropske nogometne zveze (Uefa) in policije ocenjena kot tekma z visokim varnostnim tveganjem, zaradi česar je NZS v sodelovanju z vsemi pristojnimi organi pripravila strožje varnostne protokole, kot je običajno. V okviru teh protokolov je bilo odločeno, da se na sektorje domačih gledalcev (A, B, C) ne dovoli vnos navijaških obeležij Kosova ter drugih držav, ki bi lahko povečala napetosti na tribunah, medtem ko so bila navijaška obeležja gostov dovoljena v posebej določenem gostujočem sektorju,« je zapisala NZS.

    Navijači Kosova so prevladovali tudi med tekmo Slovenija vs. Kosovo v Ljubljani. FOTO: Blaž Samec
    Navijači Kosova so prevladovali tudi med tekmo Slovenija vs. Kosovo v Ljubljani. FOTO: Blaž Samec

    »Ta omejitev je bila uveljavljena izključno z namenom zmanjšanja možnosti provokacij in fizičnih stikov med najbolj strastnimi navijaškimi skupinami, ne pa kot kakršno koli izkazovanje neenake obravnave ali neupoštevanja katerekoli skupnosti. Enaka merila so veljala za slovenske in kosovske navijače, pri čemer so varnostne službe na vhodih preverjale in po potrebi odstranjevale predmete, za katere je bilo ocenjeno, da bi lahko bili provokativni, žaljivi ali bi povečali tveganje za incident.«

    image_alt
    V Stockholmu brez Oblaka, Kek poklical na Portugalsko

    Na NZS so zapisali, da se zavedajo, da se je v javni razpravi največ pozornosti usmerilo v prepoved vnosa zastav Kosova na domače sektorje, zato so varnostne službe na vhodih odvzele transparente in druge predmete na slovenski strani, kadar je šlo za žaljivo ali provokativno vsebino do kosovskih navijačev.

    Pristop je v skladu z evropskimi varnostnimi standardi

    »Ko so gledalci že vstopali na stadion, so zaradi sprotnega spremljanja dogajanja in spremembe ocene varnostnega tveganja NZS, policija in varnostne službe skupno presodile, da bi strogo izvajanje prepovedi vnosa zastav Kosova na domače sektorje v razmerah visokega čustvenega naboja lahko povzročilo nepotrebne konflikte in eskalacijo. Zato je bila sprejeta odločitev, da se ta ukrep izvaja manj striktno, pri čemer so se varnostne službe osredotočile predvsem na dosleden zaseg žaljivih, provokativnih in političnih sporočil ter vseh predmetov, ki bi lahko pomenili neposredno provokacijo ali varnostno tveganje,« je pojasnila NZS.

    image_alt
    Kek: Nihče nas še ni tako potolkel

    »Tovrsten pristop je v skladu z evropskimi varnostnimi standardi in s smernicami Uefe, ki predvidevajo sprotno prilagajanje ukrepov, enotno uporabo pravil za vse navijače ter osrednji cilj preprečevanja eskalacije in zagotavljanja varnega okolja na stadionu,« je v zvezi s tem dodala NZS.

    Velik del vstopnic kupljen prek običajnih kanalov

    Kosovska reprezentanca, ki si je po zmagi proti Sloveniji praktično že zagotovila uvrstitev v dodatne kvalifikacije za svetovno prvenstvo, je imela v Stožicah izjemno podporo. Tekme si niso ogledali le navijači iz Kosova, temveč tudi iz Avstrije, Nemčije, Italije in drugih držav.

    Prizor iz Stožic FOTO: Borut Živulovic/Reuters
    Prizor iz Stožic FOTO: Borut Živulovic/Reuters

    »Velik del vstopnic, ki so bile v redni prodaji namenjene domačim podpornikom in drugim domačim ciljnim skupinam, je bil kupljen prek običajnih kanalov, pri čemer NZS po veljavni evropski zakonodaji in praksah ne sme in ne more selekcionirati kupcev glede na državljanstvo ali narodnost. Ob upoštevanju tega dejstva in izjemnega športnega vložka za Kosovo je bilo pričakovati nadpovprečno zanimanje njihovih navijačev, pri čemer zgolj število kosovskih navijačev na stadionu ni predstavljalo varnostnega problema, dokler so spoštovali pravila in navodila organizatorja. Na drugi strani domači navijači niso občutili nujnosti nakupa vstopnic in so pospešeno pričeli z iskanjem možnosti obiska tekme šele dobrih deset dni pred tekmo,« je v zvezi s tem zapisala NZS.

    NZS sprejema odgovornost

    »NZS sprejema odgovornost, da je bilo na stadionu veliko obeležij gostujoče reprezentance tudi na domačih sektorjih, vendar še enkrat poudarjamo, da zanje obstajajo legitimni razlogi, povezani z varnostjo gledalcev na stadionu. V dialogu z Uefo, policijo in drugimi partnerji bomo na podlagi te izkušnje pregledali vse postopke, vključno z načinom prodaje vstopnic in dodatnimi komunikacijskimi ukrepi, da bi pri prihodnjih tekmah podobnega profila še bolj približali pričakovanja javnosti in dejansko izvedbo,« je v daljšem zapisu za javnost sporočila NZS.

    »Naš cilj ostaja, da slovenski stadioni tudi v prihodnje ostanejo trdno domače prizorišče slovenske reprezentance, kjer se navijači Slovenije počutijo ponosne in varne, hkrati pa spoštujemo pravico vseh gostujočih navijačev, da v okviru pravil strastno podpirajo svojo reprezentanco. Verjamemo, da lahko iz te izkušnje skupaj z vsemi deležniki izpeljemo pomembne izboljšave, ki bodo okrepile ugled tekmovanj v izvedbi NZS in nogometne reprezentance Slovenije. Obenem pa si želimo še večje podpore medijev v trenutkih, ko si lahko slovenski navijači zagotovijo vstopnice za tekme državne reprezentance,« je na koncu zapisala NZS.

    Premium
    Nedelo
    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Sam Baldwin

    Anglež, ki se je preselil k nam: S Slovenijo imam ljubezensko razmerje

    Anglež Sam Baldwin je okusil življenje v sedmih državah, a nobena ga ni navdušila tako kot Slovenija. O tem piše v knjigi Polhi in kačja slina.
    Urša Izgoršek 15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Dovolj je! Otroci rojevajo otroke, otroški dodatek pa za pijačo in orožje

    Socialne pomoči ne sme prejemati delovno sposobna oseba, ki zavrača vse zaposlitve, živi v socialnem stanovanju, prejema preživnino, dodatke in olajšave.
    15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP 2026

    Črn večer Slovenije, konec je upov na svetovno prvenstvo

    Groteska v Stožicah – hitro prejet zadetek, rdeč karton Stojanovića in avtogol Karničnika Sloveniji zaprli vrata na svetovno prvenstvo 2026.
    Matic Rupnik 15. 11. 2025 | 21:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IDEJA ZA ODDIH

    Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več

    Več iz teme

    NZSnavijačiNogometna zveza SlovenijeRadenko MijatovićSlovenska nogometna reprezentancaSlovenija Kosovo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Tenis
    Finale sezone

    Sinner zmlel še Alcaraza in se približal Đokoviću

    Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je v Torinu ubranil naslov na zaključnem turnirju ATP, potem ko je v finalu premagal Španca Carlosa Alcaraza.
    16. 11. 2025 | 20:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Navijači

    Prevlada navijačev Kosova v Stožicah? NZS odgovarja

    NZS se zaveda odziva domače javnosti in navijačev po sobotni tekmi v Stožicah, kjer je bilo na tribunah štadiona veliko število kosovskih privržencev.
    16. 11. 2025 | 20:50
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    KAC vrnil zmajem za poraz

    Olimpija tokrat v Tivoliju pred 3800 gledalci praznih rok. Tudi v petek proti Korošcem, a tokrat v Beljaku.
    16. 11. 2025 | 20:44
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA

    James bo razveselil tudi Dončića

    Ameriški košarkarski zvezdnik LeBron James se bo po rehabilitacijskem obdobju v ponedeljek vrnil v trenažni proces Los Angeles Lakers.
    16. 11. 2025 | 20:30
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Razdolževanje

    Velik živilski prevzem na Hrvaškem

    Fortenova je po prodaji kmetijske dejavnosti prodala še proizvodnjo.
    16. 11. 2025 | 20:11
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    KAC vrnil zmajem za poraz

    Olimpija tokrat v Tivoliju pred 3800 gledalci praznih rok. Tudi v petek proti Korošcem, a tokrat v Beljaku.
    16. 11. 2025 | 20:44
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA

    James bo razveselil tudi Dončića

    Ameriški košarkarski zvezdnik LeBron James se bo po rehabilitacijskem obdobju v ponedeljek vrnil v trenažni proces Los Angeles Lakers.
    16. 11. 2025 | 20:30
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Razdolževanje

    Velik živilski prevzem na Hrvaškem

    Fortenova je po prodaji kmetijske dejavnosti prodala še proizvodnjo.
    16. 11. 2025 | 20:11
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNO

    Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Smučanje

    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Slovenske novice 11. 11. 2025 | 11:57
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično obdarovanje

    Poslovna darila: Že veste, kaj boste podarili za božično-novoletne praznike?

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Slovenske novice 10. 11. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Nova definicija zobozdravstvene skrbi: personaliziran pristop

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo