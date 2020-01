Pri 38 letih prišel kot rešitelj

Ljubljana

Zabil je več golov kot Ronaldo

Zlatan Ibrahimović je prepričljivo najboljši strelec med napadalci po 30. letu starosti v najmočnejših ligah. Potem ko je dopolnil 30 let je zabil kar 157 golov, 20 več kot še mesec dni 34-letni Cristiano Ronaldo. Ibrahimović je pri Manchester Unitedu zaradi poškodbe izpustil skoraj sezono.

- Ni več mlad, a še ni rekel zadnje.je pri 38 letih in po koncu dveletne avanture v ZDA pri moštvu LA Galaxy pred morda najzahtevnejšim izzivom v karieri – iz krize bo poskušal izvleči sedemkratnega evropskega prvaka in osemnajstkratnega italijanskega Milan.Švedski napadalec bošnjaško-hrvaškega rodu je včeraj dopotoval v lombardijsko prestolnico in takoj sprožil evforijo med navijači. Na mestnem letališču Linate ga je pričakal sloviti Hrvat, ki svleče glavne niti športnega dela kluba. Bivši kapetan ognjevitih in Ibrahimović sta takoj spregovorila nekaj besed v materinem jeziku. Ibra je sicer poliglot, ki se brez težav sporazumeva v srbohrvaškem jeziku, švedskem, angleškem, italijanskem, španskem, zelo dobro pa tudi v francoskem in flamskem.Ibrahimovićev prihod v Italijo po sedmih in pol letih je dvignil na noge »tifose« Milana, ki upajo, da bo Ibracadbra kljub ne več rosnim letom zasukal Milanovo krivuljo rezultatov navzgor. Trenutno je Milan šele na 11. mestu v italijanskem prvenstvu z 21 točkami in prav toliko zaostanka za mestnim tekmecem Interjem ter branilcem naslova Juventusom. Izbral je št. 21.Pogodbo z možnostjo podaljšanja še za sezono sta klub in igralec sklenila do konca sezone. Ibrahimović bo prejel 3,5 milijonov evrov.Ibrahimović je Milan zapustil po koncu sezone 2011/12, ko je moral oditi k Paris St. Germainu, ker je klub zašel v denarne težave. Milan je prejel 20 milijonov evrov, a tudi izgubil stik z najboljšimi v Italiji. Zadnji naslov je osvojil leta 2011 z Ibrahimovićem v glavni vlogi, trener pa je bilV serie A je Ibrahimović za Juventus (23), Inter (57) in Milan (42) zabil 122 golov. V svoji izjemni karieri je bil kar 195 centimetrov visoki napadalec prvak na Švedskem, Nizozemskem, Italiji, Španiji in Franciji in zabijal za tako rekoč največje klube na svetu, še za Ajax, Barcelono, Manchester United.