Pri Aluminiju ne razumejo stroge kazni

Kidričevo – Pri slovenskem nogometnem prvoligašu Aluminiju, ki ni odigral tekme prvega kola 1. SNL v Mariboru ter bil zato kaznovan s porazom 0:3, 1500 evri in odvzemom dveh točk, pravijo, da niso pričakovali odvzema točk. Kot pravijo, bodo sklep disciplinskega sodnika proučili in se odločili o nadaljnjih aktivnostih kluba.



»Odločitve disciplinskega sodnika NZS, ki je NK Aluminiju naložila dodatne kazni, nismo pričakovali. Še posebej ne tistega dela, ki se nanaša na odvzem točk,« so zapisali v sporočilu za javnost pri klubu iz Kidričevega, ki ga je doletela karantena zaradi novega koronavirusa. Pozneje ni odigral prvenstvene tekme z Mariborom, ker so v klubu ocenili, da bi iz zdravstvenega vidika pomenila preveliko tveganje po samo nekaj skupnih treningih.

Apel brez odziva

Poudarjajo, da je šlo v tem primeru za izredne okoliščine brez športne in pravne prakse ter da je NK Aluminij že ob prvem primeru evidentirane okužbe apeliral na testiranje vseh nogometašev, da bi lahko negativni nadaljevali vadbo.



»Tej in vsem nadaljnjim prošnjam o delegiranju prve tekme in prestavitvi nista prisluhnila ne NZS in ne tekmec. Posebej pa pri vsej zmedi bode v oči dejstvo, da za vse klube prve lige, ki so se znašli v podobnem položaju z evidentiranimi pozitivnimi primeri, niso veljala enaka pravila in protokoli. To daje občutek, da vsi klubi nismo enakopravno obravnavani,« menijo pri Aluminiju.



»Na sklep tekmovalne komisije, ki je registrirala tekmo prvega kola z NK Maribor, se nismo pritožili, saj smo zavestno sprejeli odločitev, da je to manjše tveganje kot pa morebitne poškodbe nepripravljenih igralcev. Dodatne sankcije v izrednem koronskem primeru pa so nas, kot že zapisano, presenetile. Sklep disciplinskega sodnika bomo proučili in se odločili o nadaljnjih aktivnostih kluba,« so še zapisali pri Aluminiju, ki je po treh kolih na predzadnjem mestu lestvice z eno točko.