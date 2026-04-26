Nogomet

Pri Bayernu bodo iskali drugega rezervista za Harryja Kana

Nemški nogometni prvak po koncu ne bo odkupil pogodbe Nicolasa Jacksona, ki si ga je sposodil od Chelseaja. Michael Olise ni naprodaj
Nicolas Jackson (v sredini) ni izpolnil Bayernovih zahtev za odkup od Chelseaja, Harry Kane in Michael Olise bosta dobila novega napadalca. FOTO: Yiannis Kourtoglou/Reuters
Nicolas Jackson (v sredini) ni izpolnil Bayernovih zahtev za odkup od Chelseaja, Harry Kane in Michael Olise bosta dobila novega napadalca. FOTO: Yiannis Kourtoglou/Reuters
Š. R., STA
26. 4. 2026 | 12:06
26. 4. 2026 | 12:06
»Nemški nogometni prvak Bayern po koncu ne bo odkupil pogodbe Nicolasa Jacksona, ki si ga je sposodil od Chelseaja,« je televiziji ZDF potrdil član odpora za šport bavarskega kluba Max Eberl in dodal, da Michael Olise kljub velikem povpraševanju bogatih klubov ni naprodaj.

Eberl je v soboto dejal, da Jackson ni zbral potrebnega števila tekem, da bi izkoristil možnost odkupa, in da se bo poleti vrnil v londonski Chelsea.

Častni predsednik Uli Hoeness je to potrdil in dodal, da bi bil odkup obvezen, če bi Jackson začel na 40 tekmah. V takem primeru bi odškodnina znašala 65 milijonov funtov (dobrih 75 milijonov evrov).

Jackson je do zdaj začel na 13 tekmah, skupno pa nastopil na 29 tekmah. Ostal je v senci Oliseja, ki je v svoji drugi sezoni pri Bayernu v vseh tekmovanjih dosegel 19 golov in 32 podaj.

»On je za nas preveč pomemben, tako da niti sekunde nismo razmišljali, da bi ga prodali,« je zatrdil Eberl.

Nemčija

Bayern prvak, neustavljivi Harry Kane zbira lovorike

Bayern je osvojil drugo lovoriko v sezoni, ima pa možnosti še za dve. V polfinalu pokala se bo meril z Leverkusnom, v polfinalu lige prvakov je tekmec PSG.
19. 4. 2026 | 20:12
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Bundesliga

Neverjetna vrnitev Bayerna, Albert Riera v težavah

V prvi nemški ligi je Bayern München uprizoril veliko vrnitev – potem ko so izgubljali z 0:3, so zabili štiri gole in slavili s 4:3.
25. 4. 2026 | 18:19
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Odmevi na ligo prvakov

Hvalospevi Bayernu 16/16: Kompany sestavil parni vlak brez zavor

Bavarci so dosegli še 16. zaporedno zmago v sezoni, v Parizu so tudi z igralcem manj vzeli mero tudi evropskim prvakom. Naslednja postaja Arsenal.
Peter Zalokar 5. 11. 2025 | 13:18
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Kolumne
Kolumna

Razpoke četrte Janševe vlade tokrat razvidne že pred njenim imenovanjem

Polarizacija se krepi, politični sistem, namenjen njenemu brzdanju, pa posledično postaja vse bolj tog in neizprosen do začasnih večin.
Luka Lisjak Gabrijelčič 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Nataša Pirc Musar

Predsednica ne bo predlagala kandidata za mandatarja. Kaj sledi?

Na odločitev Nataše Pirc Musar so se odzvali med drugim v Levici, Gibanju Svoboda in pri Socialnih demokratih.
25. 4. 2026 | 10:50
Preberite več
Premium
Nedelo
Peter, Petra, Rok in Aleksander Čeferin

Družina Čeferin: V očetu smo vedno imeli zaveznika

Dr. Peter Čeferin odkrito priznava, da je bil v mladosti lump, in kot pravijo njegovi trije otroci, je tudi njim odpustil marsikateri prestopek.
Agata Rakovec Kurent 26. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Sestavljanje vlade

Stranke druga drugi skrivajo ministrske sezname, Mahnič na čelo Sove?

Janez Janša zatrjuje, da SDS še ni odločena, da bo za vsako ceno sestavljala vlado. Najverjetnejši mandatar ima v žepu tudi podpise zunajkoalicijske Resnice.
Uroš Esih 24. 4. 2026 | 19:22
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 11:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPOMLADANSKI ODKLOP

Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Se bodo cene znižale?

Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni.
21. 4. 2026 | 09:21
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Krožno gospodarstvo

Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Gradbeništvo

Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Intervju Petra Veber

Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
Miran Varga 24. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilnost

Ženske pogosteje z javnim prevozom kot moški

Prebivalci Slovenije so lani na vsakodnevnih poteh prevozili oziroma prehodili razdaljo 12,2 milijarde kilometrov.
Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:15
Preberite več

Več iz teme

BayernChelseaHarry KaneNicolas Jackson

Premium
Nedelo
Tehnološki velikan

Na čelu Appla bo poslovneža zamenjal vizionar

Izvršnega direktorja Tima Cooka bo po 15 letih nasledil 50-letni John Ternus, ki naj bi tehnološkemu velikanu dal nov zagon na področju inovacij.
Urša Izgoršek 26. 4. 2026 | 13:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Zadnje velikanovo dejanje

Mohamed Salah je že igral zadnje minute za rdeče

Egiptovski nogmetni zvezdnik in legenda Liverpoola je proti Crystala Palacu staknil poškodbo in s tem tudi končal svoje uspešno obdobje pri angleškem velikanu
26. 4. 2026 | 13:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Lepo priznanje

Bolgar še drugič najboljši

Košarkarja Olympiakosa Sašo Vezenkova so kapetani, glavni trenerji, novinarji in navijači razglasili za najkoristnejšega igralca prvega dela evrolige.
26. 4. 2026 | 12:35
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Brez odkupa

Pri Bayernu bodo iskali drugega rezervista za Harryja Kana

Nemški nogometni prvak po koncu ne bo odkupil pogodbe Nicolasa Jacksona, ki si ga je sposodil od Chelseaja. Michael Olise ni naprodaj
26. 4. 2026 | 12:06
Preberite več
Premium
Nedelo
Kriminalka

Danica Ozvaldič: Kot bi z romanom s sebe sprala krivdo

Danica Ozvaldič vse življenje krmari me številkami in črkami. Iz slednjih je nastal pretresljiv roman o resničnem spletnem umoru mladeniča.
Grega Kališnik 26. 4. 2026 | 12:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Lepo priznanje

Bolgar še drugič najboljši

Košarkarja Olympiakosa Sašo Vezenkova so kapetani, glavni trenerji, novinarji in navijači razglasili za najkoristnejšega igralca prvega dela evrolige.
26. 4. 2026 | 12:35
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Brez odkupa

Pri Bayernu bodo iskali drugega rezervista za Harryja Kana

Nemški nogometni prvak po koncu ne bo odkupil pogodbe Nicolasa Jacksona, ki si ga je sposodil od Chelseaja. Michael Olise ni naprodaj
26. 4. 2026 | 12:06
Preberite več
Premium
Nedelo
Kriminalka

Danica Ozvaldič: Kot bi z romanom s sebe sprala krivdo

Danica Ozvaldič vse življenje krmari me številkami in črkami. Iz slednjih je nastal pretresljiv roman o resničnem spletnem umoru mladeniča.
Grega Kališnik 26. 4. 2026 | 12:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artritis: prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
Promo Delo 21. 4. 2026 | 08:43
Preberite več

