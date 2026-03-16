Pri Bayernu razburjeni: To je bila najslabša predstava v zgodovini

Po burnem sobotnem remiju (1:1) v Leverkusnu je na Bavarskem vroče, vodstvo FC Bayerna je ostro napadlo sodniške odločitve. Tekmo so zaznamovali dva izključena igralca Bayerna, dva razveljavljena gola münchenske ekipe in pozna razveljavitev zadetka domačih. Največ nejevolje je v bavarskem taboru sprožila izključitev Luisa Díaza zaradi domnevnega simuliranja, sodnik Christian Dingert po je po tekmi priznal, da ta odločitev ni bila pravilna.

Najostrejši je bil častni predsednik Bayerna Uli Hoeneß, po poročanju Kickerja je dejal: »To je bila najslabša predstava sodniške ekipe, kar sem jih kdaj doživel na tekmah bundeslige.« V Nemčiji je nekdanji predsednik, ki pogosto buri duhove s svojimi izjavami, znova oživil razpravo o tem, do kje so kritike sojenja še upravičene in kdaj gre za neprimerni pritisk na sodniško garnituro.

Za njim je nastopil še izvršni direktor Jan Christian Dreesen: »Razvoj dogajanja v zadnjih tednih spremljamo z zaskrbljenostjo. Predstava v Leverkusnu je bila vrhunec obdobja, v katerem smo se vedno znova soočali z vprašljivimi odločitvami sodnikov.« Dreesen je nato od DFB zahteval, da izboljša raven sojenja na vseh tekmah bundeslige.

Iz DFB so odgovorili hitro. Alexander Feuerherdt je poudaril, da Hoeneßeve ocene ne more potrditi, saj so bile po njihovi presoji ključne odločitve pravilne ali vsaj predmet proste sodniške presoje, izjema pa je bila prav Díazova rdeča kazen. Bayern je medtem vložil ugovor proti suspenzu svojega napadalca, toda nemški mediji poročajo, da je bil protest že zavrnjen, Diaz bo zato izpustil naslednjo tekmo Bavarcev v državnem prvenstvu.