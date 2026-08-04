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Nogomet

Pri Benjaminu Šešku znova menjava trenerja

Na nogometnem Old Traffordu je znova prišlo do menjave na čelu strokovnega štaba. Tokrat je bila sporazumna.
Marc Skinner je imel dovolj praznih obljub vodstva moštva. Foto Jason Cairnduff/Reuters
Galerija
Marc Skinner je imel dovolj praznih obljub vodstva moštva. Foto Jason Cairnduff/Reuters
N. Gr.
4. 8. 2026 | 05:15
2:05
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Le mesec pred začetkom nove sezone angleške ženske nogometne lige je Marc Skinner sporazumno zapustil položaj glavnega trenerja nogometašic Manchester Uniteda. Klub je sporočil, da se je z 43-letnim strategom razšel po medsebojnem dogovoru, naslednika pa za zdaj še ni imenoval.  

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Wembley severa za Benjamina Šeška

Skinner je žensko ekipo vodil od leta 2021 in v tem času dosegel nekaj največjih uspehov v njeni zgodovini. Manchester United je pod njegovim vodstvom osvojil pokal FA leta 2024, prvič zaigral v ligi prvakinj, v minuli sezoni pa se uvrstil v četrtfinale evropskega tekmovanja in finale ligaškega pokala.  

Po poročanju britanskih medijev je do razhoda prišlo po nesoglasjih glede smeri razvoja ekipe. Skinner naj bi si želel več vlaganj v okrepitve, medtem ko klub pod vodstvom Jima Ratcliffa daje večji poudarek razvoju lastnih mladih igralk in finančni vzdržnosti. Trener je v zadnjih tednih javno opozarjal, da bo Manchester United brez dodatnih okrepitev težko tekmoval z največjimi tekmeci v ženski superligi, Ratcliffe pa po drugi strani ni vnesel dodatnega kapitala, kot so številni pričakovali. 

Jim Ratcliffe bo delovanje kluba oblikoval po svoji meri, pri tem pa ne izbira sredstev. FOTO: Scott Heppell/Reuters
Jim Ratcliffe bo delovanje kluba oblikoval po svoji meri, pri tem pa ne izbira sredstev. FOTO: Scott Heppell/Reuters

Njegovo vodenje moštva je zaznamovalo zategovanje pasu, tako tudi v moškem delu ni odmevnih okrepitev, ki bi Benjamina Šeška in soigralce spremenile v resne kandidate za naslov angleškega prvaka. Zdi se, da bo United tudi v prihodnji sezoni del boja za eno od vozovnic za ligo prvakov, sam vrh bo najbrž predaleč.

Manchester United bo novo sezono ženske superlige odprl 4. septembra proti London City Lionesses, do takrat pa mora vodstvo kluba poiskati novega trenerja.  

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