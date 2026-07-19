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Nogomet

Pri Fifi si že manejo roke

Dobiček tega svetovnega prvenstva bo presegel prvotni načrt. Svetovni zvezi 15-odstotna provizija od vstopnic pri prodajalcih in kupcih.
Štadioni na svetovnem prvenstvu pokajo po šivih. FOTO: Paul Ellis/AFP
Galerija
Štadioni na svetovnem prvenstvu pokajo po šivih. FOTO: Paul Ellis/AFP
STA, Š. R.-
19. 7. 2026 | 11:32
1:37
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Svetovno prvenstvo v nogometu, ki se končuje v ZDA, Kanadi in Mehiki, bo očitno ustvarilo precej večji dobiček od prvotno načrtovanega. Kot poroča britanski časopis The Guardian, Mednarodna nogometna zveza (Fifa) pričakuje rekordne prihodke v višini 15 milijard dolarjev (okoli 13,1 milijarde evrov).

Fifa je prvotno predvidevala prihodke v višini 11 milijard dolarjev (9,6 milijarde evrov). Predsednik Fife Gianni Infantino naj bi o rezultatih že obvestil članice zveze.

Guardian je kot glavni razlog za znatno povečanje dobička navedel visoke prihodke od gostinstva in prodaje vstopnic. Za primerjavo, Fifa je za celotno leto 2022, ko je bilo SP v Katarju, zaslužila 5,769 milijarde dolarjev (5,04 milijarde evrov). Takrat je na turnirju sodelovalo 32 ekip namesto sedanjih 48.

Na uradnem sekundarnem trgu Fifa ne regulira cen in s tem dobička od prodaje, ki pa ga v tem primeru dobi dvakrat. Svetovni krovni nogometni organ pobere 15-odstotno provizijo na vstopnico tako od prodajalca kot od kupca.

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SP 2026svetovno prvenstvo v nogometuFifaGianni Infantino

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