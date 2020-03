Pri Fiorentini pozitivnih deset primerov

Firence - Iz italijanskega nogometnega prvoligaša Fiorentine, pri katerem igra tudi trikratni najboljši francoski nogometaš leta Franck Ribery, so sporočili, da je v ekipi deset oseb pozitivnih na novi koronavirus. Od tega so trije v bolnišnici, je še razkril lastnik kluba iz Firenc Rocco Commisso.



»Položaj se slabša. V klubu imamo vsaj deset oseb, okuženih s to nesrečno boleznijo,« je dejal Commisso, ki je ta čas v ZDA. Med igralci so okuženi tudi italijanski napadalec Patrick Cutrone, argentinski branilec German Pezzella in srbski napadalec Dušan Vlahović.

Pri Brescii dva

Toskanski klub je začel zbirati sredstva za pomoč bolnišnicam, Ribery je prispeval 50.000 evrov. »Hvala vsem. Za zdaj smo zbrali 420.000 evrov, naš cilj je doseči pol milijona,« je še dejal lastnik toskanskega kluba.



Tudi pri Brescii, še enem italijanskem prvoligašu, so sporočili, da sta dva člana ekipe zbolela za covidom-19, ki je v Italiji do zdaj terjala že skoraj 3000 smrti.