Pri Milanu bo trenerja izbiral Zlatan Ibrahimović

Juventusu v italijanskem nogometnem prvenstvu ne gre vse po načrtih, toda trener Massimiliano Allegri je trdno v sedlu, česar pa ni mogoče trditi za kolega pri Milanu Stefana Piolija, ki bo rdečo-črne vodil le še do konca sezone.

Na Sardiniji pri Cagliariju je Juventus v tekmi 33. kola ob odmoru zaostajal z 0:2, na koncu je izvlekel 2:2, Allegri pa je bila sila slikovit pri oceni tekme.

»Nismo razumeli tekme. V prvem polčasu smo naredili vse narobe, moral bi zamenjati vse igralce, morda celo sebe ... Tekaško nismo bili enakovredni. V drugem polčasu so gostitelji padli, mi smo se tehnično izboljšali. Igrali smo tiki-taka in delali napake, toda proti tekmecem, kot je Cagliari, se moraš boriti, napadati globino. Če nasprotniku z isto mero, prideš iz dvoboja z zlomljenimi kostmi. Iz takšnih tekem prideš bodisi s tehniko bodisi z udarci,« je bil neposreden Allegri.

Cagliari je oba gola dosegel z 11-m, ki sta jih izkoristila Gianluca Gaetano (30.) in Yerry Mina (36.). Po uri igre je Dušan Vlahović znižal za Torinčane, točko Juventusu pa je v 87. minuti zagotovil avtogol Alberta Dossene. Lazio je pod taktirko hrvaškega trenerja Igorja Tudorja v gosteh ugnal Genoo z 1:0. Edini zadetek je v 67. minuti dosegel Luis Alberto.

Stefano Pioli je še pred dvema sezonama vodil Zlatana Ibrahimovića, ki bo zdaj moral izbrati njegovega naslednika. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

Pogoreli na štirih frontah

Milan je imel pred sezono velike cilje, četrtkov izpad v četrtfinalu evropske lige proti Romi pa je sprožil prve poteze, saj je sedemkratni evropski prvak na vseh štirih frontah (prvenstvo, liga prvakov, evropska liga, domači pokal), na katerih je tekmoval, ostal brez možnosti za osvojitev ene od lovorik. Klub in trener Stefano Pioli, ki je na Milanov trenerski stolček sedel oktobra leta 2019, se bosta po koncu sezone razšla. Glavna kandidata za trenerja naj bi bila zdajšnji trener Lilla Portugalec Paulo Fonseca (nekoč tudi Roma in Šahtar) in bivši selektor Španije Julen Lopetegui (tudi Real Madrid, Sevilla, Wolverhampton). Športni dnevnik La Gazzetta dello Sport omenja tudi Francoza in bivšega trenerja PSG Christopha Galtierja in Argentinca Marcela Gallarda.

Eno od glavnih vlog in ključno pri izbiri trenerja bo imel Zlatan Ibrahimović. Vodstvo kluba, ki deluje na zelo korporativen način, je prisluhnilo Ibrini želji, da bi rad obnovil Milan in ga oblikoval po vrednosti svoje "plemenite preteklosti".