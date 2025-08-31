Pri Olimpiji zdaj stavijo na veterana

Pri slovenskem nogometnem klubu Olimpija so potrdili prihod 36-letnega Jasmina Kurtića. Izkušeni vezist je z vodstvom ljubljanskega kluba podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono, v zeleno-belem dresu pa bo igral s številko 14.

Kurtić je največji pečat v svoji karieri pustil v Italiji, kjer je v elitni serie A zbral skorajda 300 nastopov. Belokranjec je skupno kar deset let nosil dres Palerma, Sassuola, Atalante, Torina, Parme, Fiorentine in Spala. Pred prihodom v Ljubljano se je preizkusil še v Grčiji (PAOK) in Romuniji (Univ. Craiova), nazadnje pa je igral za Südtirol v serie B.

Ob izjemni klubski karieri se lahko Kurtić pohvali tudi s 97 nastopi za slovensko reprezentanco, s katerimi zaseda tretje mesto na večni lestvici. Bil je tudi član zlatega rodu, ki se je uvrstil na lansko evropsko prvenstvo, na katerem je zaigral na uvodni tekmi proti Danski.

Drevišnji večni derbi z Mariborom (ob 20.15) bo Kurtić v Stožicah še spremljal s tribune. »Zelo sem vesel, saj sem komaj čakal na takšno priložnost. Veselim se novega izziva. Po dolgem času se na klubski ravni vračam v domovino, svojo kakovost pa želim dokazati na igrišču in ne z besedami. Veselim se tudi spoznavanja novih soigralcev in trenerja. Verjamem, da bomo v tej sezoni uspešni,« je za klubsko spletno stran dejal Kurtić.