Pri podeljevanju zlate žoge bo sodelovala tudi Uefa

Evropska nogometna zveza (Uefa) in organizatorji zlate žoge, skupina Amaury, ki ima v lasti francoski tednik France Football in športni dnevnik L'Equipe, bosta poslej skupaj sodelovala pri podeljevanju nagrad za najboljše nogometaše leta, je objavila Uefa. Prva podelitev v tem partnerstvu bo prihodnje leto.

France Football nagrado podeljuje od leta 1956. Prihodnje leto bosta dodani dve novi nagradi, za trenerja in trenerko leta. Ostajajo pa nagrade za nogometaša in nogometašico, pokal Kopa za najboljšega do 21 let, pokal Jašin za najboljšega vratarja, pokal Gerda Müllerja za najboljšega strelca, nagradi za ekipi leta in nagrada Socrates za humanitarno delo.

»Že skoraj 70 let je zlata žoga najbolj prestižna posamična nagrada v svetovnem nogometu in je znak izjemnih spretnost, sposobnosti, odličnosti ter prispevka legend v športno zgodovino. Klubska in reprezentančna tekmovanja Uefe, kot je liga prvakov in evropsko prvenstvo, so prostor za globalno merjenje igralcev, ter tekmovanja, ki imajo najpomembnejšo vlogo pri uvrščanju v nogometni Panteon. Uefa in zlata žoga sta sinonima za športno odličnost, zato je naše partnerstvo naravno,« je v sporočilu za javnost besede predsednika Uefe Aleksandra Čeferina prenesla Uefa.

Po pogodbi bo skupina Amaury ostala lastnica blagovne znamke zlata žoga, ter bo še naprej nadzorovala in izvajala neodvisne volitve izbora nagrajencev, Uefa pa bo dodala nogometno in trženjsko znanje, globalni trg komercialnih pravic in organizirala podelitev nagrad z Amauryjem.

Oba partnerja sta izpostavila tudi zgodovinske medsebojne vezi, ki trajajo že pol stoletja. L'Equipe je namreč prispeval idejo o evropskem pokalu prvakov, ki je nato zrasel v najbolj prestižno klubsko nogometno tekmovanje na svetu, ligo prvakov.