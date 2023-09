Pri rdečih vragih se kuha nov škandal

Angleški nogometni velikan Manchester United ne preživlja ravno lahkega obdobja. Na igrišču jim ne gre vse po načrtih, nazadnje so izgubili prvenstveni derbi z Arsenalom, še bolj pa navijače razburjajo afere, ki se dogajajo zunaj igrišč.

Skoraj dve leti je trajal škandal Masona Greenwooda, ki je bil najprej obtožen, nato pa oproščen obsodb o nasilju nad partnerko in posilstvu. Greenwooda so pri Unitedu na začetku letošnje sezone želeli vrniti v kader, a so navijači pobesneli in tik pred zdajci so obrnili ploščo in prekinili pogodbo z Greenwoodom.

Zdaj so v zelo podobni situaciji s 23-letnim brazilskim napadalcem Antonyjem, ki se v domovini sooča z obtožbami o nasilju v družini, obtožila ga je nekdanja partnerka Gabriela Cavallin. Med drugim je navedla, da ji je Anthony grozil s steklom in jo večkrat udaril s čelom, nato jo je nasilno zvlekel v avtomobil in ji grozil, da jo bo vrgel ven pri visoki hitrosti, večkrat pa naj bi jo tudi močno udaril v prsa in poškodoval umetne vsadke, zaradi česar je morala na novo operacijo.

Antony je že »letel« iz brazilske reprezentance, pri Unitedu pa znova niso zavzeli odločnega stališča. Raje so se zavili v molk in prepustili igralcu, da se je odzval z izjavo.

»Najino razmerje je bilo zelo burno, z obtožbami in žaljivkami na obeh straneh, a nikoli ni prišlo do fizičnega nasilja, zato te obtožbe v celoti zavračam,« se glasi del izjave Brazilca. Gabriela Cavallin ga je prijavila policiji v Sao Paolu in Manchestru, zaenkrat pa še ni bil aretiran in obtožen s strani organov pregona.

Kakšna bo usoda Antonyja, tako ostaja neznanka, vsekakor pa Brazilca na Old Traffordu ne bodo pozdravili z aplavzom, ko bo naslednjič pritekel na zelenico.