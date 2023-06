Pri Realu ne smejo mirno spati, zgolj 13 trofej imamo manj

V nadaljevanju preberite:

Po svoje zveni logično: najboljše moštvo prestižnega angleškega nogometnega prvenstva, v katerem se vrtijo vrtoglave vsote denarja, je zmagovalec lige prvakov. Toda v primeru Manchester Cityja je zdrav razum že večkrat tako močno odpovedal, da so bili njegovi navijači v strahu tudi po zadnjem sobotnem pisku sodnika Szymona Marciniaka. Svojim očem so verjeli šele, ko je predsednik Uefe Aleksander Čeferin izročil šampionsko lovoriko kapetanu Ilkayu Gündoganu.

Prvo zmagoslavje Manchester Cityja med elito stare celine je imelo veliko junakov (v začetni enajsterici so nastopili igralci iz devetih različnih držav), posebno pozornost pa sta si prislužila edina dejavna akterja finala iz Španije. Odločilni gol je zabil Madridčan Rodri, arhitekt podviga sinjemodrih pa je bil trener Pep Guardiola iz Santpedorja v Kataloniji. Slednji je dolgo čakal na evropski podvig in porabil celo goro denarja za nakupe, kako mu je uspelo? Trenersko pot je začel hitropotezno z Barcelono, kako so se začela vrstiti tudi razočaranja? Komu se je pridružil v elitni družbi najuspešnejših trenerjev lige prvakov? Kako vidi svojo prihodnost v LP 2023/24 s finalom v Londonu?