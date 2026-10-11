Pri Realu prepričani: Yamalu gledajo skozi prste, Viniciusu ne

Po najdaljši prekinitvi v sezoni zaradi reprezentančnih tekem v ligi narodov so v domačem prvenstvu vodilni trije španski klubi osvojili točke, najlažje med njimi prvouvrščena Barcelona, ki je odpihnila Getafe s 3:0 in tako tudi z osmo zmago v osmih nastopih izenačila svojo najboljšo bero uvoda v sezono. Takšen izkupiček je imela tudi po osmih kolih sezone 2013/14.

Naš vratar in obenem kapetan slovenske izbrane vrste Jan Oblak se je na krilih slovenske reprezentančne zmage v Glasgowu vrnil k španskim nogometnim arenam in se s soigralci pri Atleticu razveselil zmage.

A osrednji odmev tega uvodnega konca tedna po omenjeni prekinitvi sezone zavoljo lige narodov je vsekakor pripadel pobalinski potezi Realovega Brazilca Viniciusa Juniorja. Ta je namreč zadel proti Villarealu za vodstvo z 2:0, a pred tem za lase potegnil tekmeca in po ogledu posnetka prejel rdeč karton. V Realovem taboru se nikakor niso mogli sprijazniti s to odločitvijo, na klubskem televizijskem kanalu Real TV pa so sodnikovo odločitve pokomentirali z besedami: »Če bi to storil Lamine Yamal (zvezdnik Barcelone, o. p.), ne bi prejel rdečega kartona ...«

Obenem je za dodaten odmev dogodkov poskrbel tudi sloviti trener madridskega kluba Jose Mourinho, ki je zaradi te sodnikove odločitve po koncu tekme bojkotiral novinarsko konferenco.