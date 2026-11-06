Pri Realu preučujejo celo Viniciusovo telesno zgradbo, časa ima le še mesec dni

Pri madridskem Realu so se temeljito lotili iskanja razlogov za padec forme Viniciusa Juniorja, ki preživlja eno najtežjih obdobij, odkar je prišel v špansko prestolnico.

Po poročanju španskega El Debate so v klubu njegovo stanje preučili z vseh možnih vidikov. Pogovarjali so se z njim o nogometu, počutju, družinskem okolju in morebitnih težavah zunaj igrišča, ki bi lahko vplivale na njegove predstave.

Toda v Madridu naj bi prišli do precej jasnega zaključka: za težavami se ne skriva nič osebnega. Gre predvsem za nogometni problem.

Rešitev bodo zato morali poiskati Vinicius, trener Jose Mourinho in njegov strokovni štab.

Vinicius se zaveda, da ni pravi

Portugalec Brazilcu zagotavlja tako tehnično kot psihološko podporo, da bi mu pomagal znova najti najboljšo formo in predvsem eksplozivnost, s katero je osvojil dve ligi prvakov ter nagrado za najboljšega nogometaša na svetu po izboru Fife.

Pri Realu so zadovoljni predvsem z njegovim odzivom na trenutno krizo.

»S situacijo se spopada z izjemno miselnostjo,« naj bi povedali v klubskem vadbenem centru Valdebebas. Prepričani so, da ima Vinicius pravi odnos, da se lahko iz trenutne povprečnosti znova vrne na raven, na kateri je odločal največje tekme.

Pomembno je tudi, da se težave zaveda sam.

»On je prvi, ki priznava, da trenutno ni na svoji najvišji ravni. Vini zelo dobro ve, da mora trdo delati, da bi znova našel svojo čarovnijo,« El Debate navaja vire iz Mourinhovega štaba.

V Madridu želijo predvsem, da bi Brazilec znova našel lahkotnost, s katero je v najboljših sezonah tako enostavno premagoval nasprotnike.

Mourinho mu bo pomagal, toda časa ni neomejeno

Težava je namreč postala vse bolj očitna tudi na igrišču.

Pri Realu poudarjajo, da bo Mourinho naredil tisto, kar bo najbolje tako za igralca kot za moštvo. Prvi cilj je Viniciusa vrniti na njegovo nekdanjo raven, toda v Madridu jasno sporočajo tudi, da imajo rezultati ekipe prednost.

To se je pokazalo že na tekmah proti Romi in AEK.

Vinicius je bil v obeh primerih zamenjan, ko je Real nujno potreboval spremembo v napadu, vstop drugih igralcev pa je nato pomagal obrniti neugoden rezultat.

Podoben pristop naj bi Mourinho uporabljal tudi v prihodnjih tednih. Brazilcu bo še naprej namenjal igralni čas, če pa njegov učinek ne bo zadosten in bo rezultat zahteval spremembo, bodo priložnost dobili Endrick, Brahim Diaz, Espi in drugi napadalci.

Najprej reprezentanca, nato tri priložnosti na Bernabeuu

Viniciusa zaradi kazni ne bo na sobotnem gostovanju pri Valencii, nato pa ga čaka približno deset dni z brazilsko reprezentanco.

Tam bo znova sodeloval s svojim nekdanjim trenerjem Carlom Ancelottijem, ki ga zelo dobro pozna in mu bo prav tako skušal pomagati pri vrnitvi v formo. Po navedbah El Debate sta Mourinho in Ancelotti glede Brazilca v rednem stiku.

Po vrnitvi v Madrid ga čakajo tri tekme na Santiago Bernabeuu – proti Celti, PSV in Alavesu.

Gre za tekme proti na papirju nekoliko lažjim nasprotnikom, zato naj bi Vinicius še naprej dobival priložnosti v začetni enajsterici.

Prava prelomnica naj bi zato prišla decembra.

Če Vinicius do zahtevnih gostovanj pri Athleticu in Arsenalu ne bo pokazal napredka, njegovo mesto v začetni enajsterici ne bo več samoumevno.

Real preverja celo njegovo telesno zgradbo

V Madridu naj bi šli pri iskanju možnih vzrokov za padec njegove forme tako daleč, da preučujejo celo morfologijo Viniciusovega telesa in preverjajo, ali se je v zadnjem obdobju kaj spremenilo.

Nekateri naj bi menili, da je videti nekoliko širši in manj vitek kot v preteklosti, vendar pri Realu za zdaj nimajo dokazov, da je njegova telesna zgradba dejansko drugačna.

Nekaj drugega pa naj bi bilo precej bolj očitno – Vinicius ne teče več tako hitro kot nekoč.

Prav eksplozivnost je bila dolga leta njegovo najmočnejše orožje. Zdaj ga branilci lažje ustavljajo, pomanjkanje hitrosti pa naj bi vplivalo tudi na njegovo samozavest pri preigravanju.

Brazilc se v dvoboje ena na ena ne spušča več z enako odločnostjo, zato v klubu posebno pozornost namenjajo delu na njegovi maksimalni hitrosti.

Diomande dodatno povečuje pritisk

Viniciusov položaj dodatno otežujejo dobre predstave Yana Diomandeja.

Mourinho je že poudarjal, da lahko mladi nogometaš igra na obeh krilih, toda pri Realu naj bi menili, da je najbolj nevaren prav na levi strani – torej na položaju, ki ga praviloma zaseda Vinicius.

V Atenah je Diomande igral na desnem krilu in ni imel enakega učinka. Pri največjih tekmah ga zato želijo uporabljati tam, kjer lahko moštvu ponudi največ.

Real si obenem ne želi, da bi trmasto vztrajanje z Viniciusom v začetni enajsterici zavrlo razvoj enega najbolj razpoloženih igralcev ekipe.

Brazilcu zato počasi, a vztrajno zmanjkuje časa.