Pri Uefi načrtujejo spremembe reprezentančnih kvalifikacij za velika tekmovanja

Pri Evropski nogometni zvezi (UEFA) načrtujejo spremembo načina kvalifikacij za velika tekmovanja, prve bodo na vrsti tiste za svetovno prvenstvo leta 2030. Spremembe predvidevajo tudi uvedbo t. i. švicarskega sistema, kakršnega ljubitelji nogometa poznajo iz zadnjih sezon klubskih tekmovanj pod okriljem Uefe.

Takšen sistem, ko ekipe ne igrajo v manjših skupinah z istimi tekmeci, temveč dobijo le nekaj izbranih nasprotnikov iz širšega nabora, je Uefa uvedla v svojih klubskih tekmovanjih v prejšnji sezoni in se je izkazal za zelo uspešnega.

Zdaj ga bodo predvidoma uvedli tudi v sistem kvalifikacij evropskih reprezentanc za SP in EP, le da bodo pri tem delno upoštevali tudi ligo narodov. Spremembe pa bo doživela tudi ta.

Tako bodo po novem 36 najvišje uvrščenih reprezentanc v ligi A razdelili v tri skupine s po dvanajstimi ekipami, vsaka pa bo nato igrala le šest kvalifikacijskih tekem. V ligi B bodo tri skupine s po šestimi moštvi ali pa dve s po šestimi in ena s sedmimi, odvisno od števila sodelujočih.

Podrobnosti sprememb Uefa za zdaj še ni razkrila, je pa že znano, da naj bi zmagovalci treh skupin lige A prišli neposredno na EP ali SP. Preostala mesta pa bodo nato razdelili po sistemu dodatnih kvalifikacij, v katere bodo vključene reprezentance obeh lig, A in B. Spremembe bo moral še potrditi izvršni odbor Uefe na septembrskem zasedanju.

»Novi format bo izboljšal tekmovalnost, zmanjšal število tekem, ki ne odločajo o ničemer, in navijačem ponudil bolj razburljivo tekmovanje. Obenem bomo zagotovili poštene možnosti za uvrstitev na tekmovanja vsem ekipam, pri tem pa ne bomo posegali v mednarodne koledarje z dodatnimi termini. Novi sistem bo povečal vrednost reprezentančnega nogometa,« so pri Nemški tiskovni agenciji (DPA) povzeli predsednika Uefe Aleksandra Čeferina.

Uefa je že lani napovedala spremembe z željo, da bi mednarodne reprezentančne tekme postale bolj zanimive za navijače. V sodelovanju z dvema evropskima prirediteljema SP 2030 Španijo in Portugalsko (tekmovanje bo potekalo še v Maroku) bo Uefa obema zagotovila neposredno uvrstitev na SP, a bosta reprezentanci kljub temu sodelovali v novem sistemu kvalifikacij zaradi povezave novega sistema kvalifikacij in lige narodov.