Pri Werderju in Eintrachtu brez pozitivnih, v Kölnu trojica

Berlin - Potem ko so v nemškem nogometnem prvenstvu v prizadevanjih za dokončanje lige kljub pandemiji začeli testiranje nogometašev in osebja vseh klubov, so že znani prvi rezultati. Pri Kölnu so našli tri pozitivne primere, medtem ko sta Werder iz Bremna in Eintracht iz Frankfurta sporočila, da so bili vsi negativni.



Kljub pozitivnim primerom, trojica ne kaže simptomov virusa sars-cov-2, a bo v 14-dnevni karanteni, bodo nogometaši kölnskega kluba nadaljevali priprave na dokončanje sezone, je potrdil klubski zdravnik Paul Klein.

Koncept deluje

Po mnenju odgovornih trojica pozitivnih primerov kaže, da koncept privajanja na dokončanje sezone ob strogih higienskih ukrepih deluje. Treningi se bodo nadaljevali po načrtih ob izpolnjevanju zdravstvenih in higienskih priporočil, pozitivne; šlo naj bi za dva nogometaša in enega člana osebja, pa bodo po dveh tednih še enkrat testirali, preden se bodo lahko vrnili k vadbi.



Za zdaj še ni znano, kaj se bo zgodilo, ko bodo nogometaši začeli na polno trenirati v skupinah oziroma, ali se bo virus razširil, ko bodo začeli igrati tekme s tesnejšimi stiki. Če bo prišlo do pozitivnih primerov, se obeta tudi kolektivna karantena.



Zeleno luč testiranjem je prižgala tudi španska vlada, ki pa bo športnike začela preverjati v ponedeljek.