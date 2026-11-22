Mura, ki je v sobotnem nadaljevanju nogometnega prvenstva doma izgubila proti Bravu in je tako že enajst tekem brez zmage, je ostala brez trenerja Mitje Mörca. Kot so sporočili iz kluba, so se s strategom sporazumno dogovorili za prekinitev sodelovanje.

»Mitji se zahvaljujemo za opravljeno delo, profesionalnost, pripadnost in prispevek v času vodenja članske ekipe ter mu želimo veliko uspeha v nadaljnji karieri,« so zapisali pri Muri in dodali, da bodo do imenovanja novega glavnega trenerja članske ekipe vodili trenerji iz klubskih vrst.

»Vodstvo kluba si prizadeva najti rešitev, ki bo podpirala športne cilje v nadaljevanju sezone in dolgoročni razvoj kluba. Ime novega glavnega trenerja bomo sporočili po sklenitvi dogovora,« so dodali Sobočani, ki so na lestvici na predzadnjem mestu.

Mörec je ekipo prevzel junija, pred tem je na trenerski poti največji pečat pustil med letoma 2021 in 2025 v avstrijskem drugoligašu Floridsdor, kjer je postal trener z najdaljšim stažem in rekorder po številu tekem, pod njegovim vodstvom pa se je ekipa približala tudi uvrstitvi med avstrijsko nogometno elito. Od tod se je preselil k prvoligašu Blau-Weiss Linz.