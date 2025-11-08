Spremembe kvalifikacij za EP in SP, a ne po vzoru lige prvakov

Ligaški sistem lige prvakov je prinesel več zanimivih tekem in negotovosti, kasnejši prvak PSG je do zadnjega trepetal za napredovanje med najboljših 24 moštev. Zdaj se spremembe obetajo tudi kvalifikacijskemu sistemu za EP in SP. »Ne,« je na vprašanje, če bodo sledili zgledu LP, odvrnil Aleksander Čeferin.

Zakaj torej spremembe in kakšne bodo? »Na mizi imamo dve različni možnosti in tehtamo pluse in minuse, odločili se bomo v naslednjih šestih mesecih,« je povedal predsednik Uefe. Tako bodo spremembe v veljavi že za naslednje kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2028, ki bo potekalo na Otoku.

Čeferin je še pojasnil, zakaj si Uefa želi spremeniti okoreli dvokrožni sistem, ki prinaša preveč nezanimivih tekem, kjer je zmagovalec znan vnaprej. »Ima smisel, da gledamo tekme z rezultatom 10:0 (Avstrija – San Marino, op. p.)? Ima smisel, da male in srednje velike reprezentance igrajo z velikimi, kjer nimajo možnosti za zmago in se nikoli ne uvrstijo na veliko tekmovanje? Če bi lahko združili oba pristopa, bi bilo idealno,« je pojasnil predsednik Uefe.

Evropska nogometna zveza je z ligo narodov že odprla stranska vrata na EP, leta 2020 si je tako nastop zagotovila Severna Makedonija, lani pa Gruzija, ki je nato v osmini finala namučila kasnejše prvake Špance. Tudi v kvalifikacijah za SP ima liga narodov pomembno vlogo, Švedska v slovenski skupini B je že uvrščena v dodatne kvalifikacije prav zaradi uspeha v ligi narodov, medtem ko bo Slovenija za drugo mesto trepetala (upajmo) do zadnjega kola kvalifikacij čez dober teden dni.