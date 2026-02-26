  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Prihodki evropskih klubov presegli 30 milijard

Uefa je v poročilu navedla, da so prihodki evropskih klubov prvič presegli 30 milijard evrov. Zaslužki od prodaje igralcev so se povečali za 211 odstotkov.
V osmini finala lige prvakov bo nastopilo šest angleških klubov.  FOTO: Thomas Coex/AFP
Galerija
V osmini finala lige prvakov bo nastopilo šest angleških klubov.  FOTO: Thomas Coex/AFP
T. E., STA
26. 2. 2026 | 13:21
26. 2. 2026 | 13:28
4:23
A+A-

Letni prihodki evropskih nogometnih klubov so v letu 2025 prvič presegli 30 milijard evrov. To dejstvo samo po sebi še ne pomeni večje dobičkonosnosti, saj so se v zadnjih letih povečali tudi stroški, ki jih imajo klubi s plačami igralcev, osebja in ostalimi storitvami, je zapisano v finančnem poročilu Evropske nogometne zveze (Uefa).

image_alt
V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Če so evropski nogometni klubi leta 2024 skupaj ustvarili za 28,6 milijarde evrov prihodka, kar je bil dotedanji rekord, se za leto 2025 pričakuje, da bo ta presegel 30 milijard. Od leta 2015 so se prihodki klubov povečali za več kot 13 milijard. Slednje gre pripisati predvsem večjim premijam za nastopanje v evropskih pokalih pod okriljem Uefe, prodaji televizijskih pravic, sponzorstvom in prihodkom od prodaje vstopnic.

V tem času so se močno povečali tudi zaslužki od prodaje igralcev, ki so zrasli za kar 211 odstotkov, kar priča o globalni rasti nogometa. Rast prihodkov sicer nujno ne odslikava splošne finančne slike evropskega nogometa. Številni klubi namreč povečujejo stroške, ki so povezani z njihovim delovanjem oziroma stroški dela. Zanimivo je, da so pri tem kar za 42 odstotkov narasli stroški, ki so povezani s plačami osebja, ki opravlja tehnične, administrativne, marketinške in operativne storitve.

Poročilo pa ob tem na drugi strani izpostavlja, da so klubu uspeli stabilizirati rast plač nogometašev, ki znaša zgolj od 2 do 3 odstotke na letni ravni, kar gre pripisati predvsem dejstvu, da so klubi v zadnjem času izrazito zmanjšali število igralcev, ki jih zapustijo ob izteku pogodbe brez odškodnine.

Zanimivi so tudi prihodki, ki jih klubi beležijo od prodaje televizijskih pravic, pri čemer najbolj izstopa angleška premier League. Klubi, ki igrajo v njej, so s prodajo omenjenih pravic skupaj zaslužili 1,5 milijarde evrov. Vse preostale lige skupaj pa zgolj 1,6 milijarde evrov, kar potrjuje finančno premoč angleškega prvenstva.

image_alt
Uefa zrušila nov rekord, kaj pravi Aleksander Čeferin?

Pet angleških klubov od osmih si je po ligaškem delu lige prvakov zagotovilo neposredno uvrstitev v osmino finala, kot šesti pa se jim je pridružil še Newcastle, ki je nedavno v šestnajstini finala izločil azerbajdžanski Karabag. Neenakost se kaže tudi v rasti letnih prihodkih klubov v posameznih ligah. Prihodki angleških klubov so lansko leto zrasli skupaj zrasli za 3,5 milijarde evrov, medtem ko so bili klubi Nemčije, Francije, Italije in Španije lani bogatejši za 5,9 milijarde evrov. Prihodki vseh preostalih 649 klubov skupaj pa so dosegli rast zgolj 3,5 milijarde evrov.

Uefa je pregledala tudi stroške, ki so jih posamezni klubi imeli s prestopi. Tudi v tej statistiki so pričakovano na vrhu klubi iz Anglije, med katerimi prednjači Manchester United s 794 milijoni evrov stroškov. Sledita mu Chelsea in Arsenal, ki sta za prestope zapravila 754 in 675 milijonov evrov.

Finančno poročilo je pohvalil tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki je izpostavil, da slednje ne zajema zgolj sedanjega stanja, temveč analizira tudi razvoj nogometa skozi zadnje obdobje.

»Kljub vsemu hrupu in pritiskom, prihodnost evropskega nogometa ostaja svetla. Desetletje, ki je pred nami, bo prineslo nove pritiske, a tudi nove priložnosti. Z dobrim vpogledom v realno dogajanje, kot ga prinaša to poročilo, se lahko evropski klubi nanje bolje pripravijo in skupaj delajo za bolj zdravo in uspešno prihodnost,« je sklenil Čeferin.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Atalanta rešila italijansko čast, Osimhen se ni veselil

Jutri v Nyonu žreb osmine finala lige prvakov, med 16 klubi je 6 angleških, 3 španski, 2 nemška ter francoski, turški, portugalski, norveški in italijanski.
Peter Zalokar 26. 2. 2026 | 13:03
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Šport in posel

Ronaldo se vrača v Španijo, tokrat kot investitor

Portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo je v španskem klubu Almeria kupil 25-odstotni delež.
26. 2. 2026 | 12:50
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Še sreča, da na igrišču ni bil italijanski velikan

Nekdanji branilec Giorgio Chiellini, ki je sedaj del vodstvene strukture Juventusa, je izrazil svoje nezadovoljstvo z izključitvijo branilca Lloyda Kellya.
26. 2. 2026 | 10:35
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Swansea

Vipotnika je obiskala ameriška raperska ikona, trenerja zmotil vonj po marihuani

Tekmo Swanseaja, za katerega igra slovenski napadalec Žan Vipotnik, si je ogledal ameriški raper in manjšinski lastnik valižanskega kluba Snoop Dogg.
Tim Erman 26. 2. 2026 | 08:28
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Vinicius ml. je najboljši, ko je v središču viharja

Nogometaši Atalante so v Bergamu pripravili zasuk in s 4:1 premagali Borussio Dortmund za pot v osmino finala. Vinicius potrdil napredovanje Reala.
Nejc Grilc 25. 2. 2026 | 20:49
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
JB Restavracija

Šok: Ljubljano zapušča ikonična restavracija

Odprta bo le še do konca marca. Mlajša generacija družine Bratovž se je odločila za novo pot in novo lokacijo.
Karina Cunder Reščič 25. 2. 2026 | 13:35
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Desnica nima pojma o zdravstvu

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o predvolilnih soočenjih in o pobudi My Voice, My Choice.
25. 2. 2026 | 20:01
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Odpoklic izdelka

Nov odpoklic izdelka v Mercatorju

Odpoklic je bil potreben zaradi napačno navedenega, predolgega roka trajanja na deklaraciji.
25. 2. 2026 | 16:19
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Obrambna industrija

Slovenski orožarski preboj

Evropska prizadevanja za krepitev obrambe lahko spodbudijo nacionalne ekonomije.
Novica Mihajlović 25. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Delova osebnost leta
Vredno branja

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 14:43
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Je to priložnost za številna slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Intervju

Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Železnice

Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Uefaprihodkipremier leagueAleksander ČeferinŠport in poselletno poročilofinanceTV pravice

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Gospodarstvo  |  Like
Like 2026

Vonjave, ki omamijo, in lepote, ki osvajajo

Ponosno predstavljamo neodkrite lepote naših krajev in v turistih vzbujamo željo po obisku.
26. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Pokal Vitranc dobil zeleno luč

Snežna kontrola Fis je odobrila organizacijo tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v Kranjski Gori. Prva preizkušnja za moške bo na sporedu 7. marca.
26. 2. 2026 | 13:42
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Nesreče v gorah

V avstrijskih gorah zaradi plazov to zimo umrlo 26 ljudi

Čeprav na začetku letošnje zime ni padlo veliko snega, se je nevarnost snežnih plazov izdatno povečala v zadnjem mesecu.
26. 2. 2026 | 13:41
Preberite več
Novice  |  Svet
Sodišče EU

Madžarska je z odvzemom frekvence Klubradiu kršila pravo Unije

Do vlade kritični Klubradio že od 2021 ne more več oddajati na radijski frekvenci.
26. 2. 2026 | 13:34
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Nizka raven volilne kampanje

Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo?

Vlado Miheljak: Tovrstne reakcije so posledica stanja politične kulture. Bojan Musil: Z emocijo nabita skupina kot drhal.
Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Nesreče v gorah

V avstrijskih gorah zaradi plazov to zimo umrlo 26 ljudi

Čeprav na začetku letošnje zime ni padlo veliko snega, se je nevarnost snežnih plazov izdatno povečala v zadnjem mesecu.
26. 2. 2026 | 13:41
Preberite več
Novice  |  Svet
Sodišče EU

Madžarska je z odvzemom frekvence Klubradiu kršila pravo Unije

Do vlade kritični Klubradio že od 2021 ne more več oddajati na radijski frekvenci.
26. 2. 2026 | 13:34
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Nizka raven volilne kampanje

Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo?

Vlado Miheljak: Tovrstne reakcije so posledica stanja politične kulture. Bojan Musil: Z emocijo nabita skupina kot drhal.
Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pred prvo kavo na terasi

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo