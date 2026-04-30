Nogomet

Prihodki prvoligaških klubov so se povečali, odhodki tudi

Komisija NZS je licence za naslednjo sezono podelila vsem prvoligašem, osem jih je dobilo tudi licenco za evropska tekmovanja. Objavljeni tudi finančni podatki.
Primorje je edini klub, ki ni dobil Uefa licence za evropska tekmovanja. FOTO: Aleksander Golob
T. E.
30. 4. 2026 | 11:04
30. 4. 2026 | 11:19
2:58
A+A-

Komisija Nogometne zveze Slovenije za licenciranje nogometnih klubov je objavila rezultate licenčnega postopka za klube 1. SNL za naslednjo sezono. Komisija je licence podelila vsem prvoligašem, osem jih je dobilo tudi licenco za evropska tekmovanja. 

V Nemčiji narekuje ritem država, Grosuplje pri nas

Vlogo za pridobitev licence je pravočasno oddalo vseh devet klubov, ki so v 1. SNL nastopali tudi v sezoni 2025/26, vsi so vložili vlogo tudi za pridobitev mednarodne licence Evropske nogometne zveze (Uefa). Na prvi stopnji je vloge obravnavala komisija za licenciranje, pri podpori komisije pa je sodeloval tudi licenčni oddelek NZS. Komisija je pregledala uradno licenčno dokumentacijo ter sprejela odločitev, da Uefa licenco podeli vsem klubom z izjemo Primorja. 

Obenem je komisija pripravila tudi pregled prihodkov klubov 1. SNL. Prihodki devetih prvoligaških klubov so v lanskem letu znašali 55,6 milijona evrov, odhodki 65,7 milijona. Klubi so ustvarili več prihodka, a tudi zabeležili večje odhodke kot v letu 2024. Takrat je deset klubov ustvarilo 52,9 milijona prihodkov in 60,1 milijona odhodkov. 

Povprečni proračun klubov okoli šest milijonov evrov

V strukturi prihodkov klubov največji delež predstavljajo solidarnostna sredstva Uefe in nagrade (35 %), na drugem mestu so prodaje igralcev (30 %). Klubi so zaradi prestopnih dejavnosti vknjižili 16,6 milijona evrov prihodkov. Štiri odstotke vseh prihodkov klubi zberejo od medijskih pravic, tri pa od vstopnin. Lanski povprečni proračun klubov je znašal 6,2 milijona. 

V povprečju so prvoligaši za mladinski program v lanskem letu namenili okoli 716 tisoč evrov, za delo z mladimi in izvajanje mladinskih programov so tako povprečno namenili 16 odstotkov klubskih proračunov. V kategorijah U15, U17 in U19 v povprečju za klub igra 69 igralcev.

Olimpijin brodolom za nov vzpon, toda s kom?

Pet klubov je imelo na zadnji dan marca poravnane vse obveznosti, štirje pa imajo sklenjen odlog obveznosti do zaposlenih in odvisnih oseb v skupni višini 356 tisoč evrov. V sodnih in arbitražnih postopkih se presojajo obveznosti klubov v višini okoli 500 tisoč evrov.

Premium
Novice  |  Črna kronika
Črna kronika

Učiteljica matematike, ki naj bi bila del mamilarske družbe, ostaja za zapahi

Sodišče je zavrnilo predlog za hišni pripor. Bila naj bi zelo pomemben člen kriminalne mamilarske združbe.
27. 4. 2026 | 15:48
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Interventni zakon

Razvojni zakon znižuje davke, toda ali bomo ponovili napako iz leta 2006?

Rokohitrske in slabo premišljene zakonodajne poteze so nas v preteklosti stale zelo veliko.
29. 4. 2026 | 11:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Spremljamo v živo

Pogačar ni dovolil presenečenja. Oblekel je rumeno majico

Pogačar, Lenny Martinez, Nordhagen in Lipowitz so med sabo obračunali v ciljnem sprintu.
Miroslav Cvjetičanin 29. 4. 2026 | 08:32
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Živalska tržnica ali laboratorij?

Razumevanje izvora covida-19 na zatožni klopi

Vložena obtožnica proti svetovalcu nekdanje zdravstvene avtoritete dr. Anthonyja Faucija zaradi uničevanja in prirejanja dokumentov.
Barbara Kramžar 28. 4. 2026 | 20:12
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Ferplej

Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Druga kariera

Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Krožno gospodarstvo

Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Gradbeništvo

Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več

VEČ NOVIC
Premium
Nedelo  |  Nedeljski izleti
Srbija

Padec Viktorja Orbána kot svarilo in recept

Velika volilna udeležba bo ključna tudi za prihodnjo menjavo oblasti v Srbiji, se strinja več poznavalcev srbskega političnega prostora.
Novica Mihajlović 30. 4. 2026 | 12:45
Preberite več
Premium
Kultura  |  Razno
Vredno branja

Prefinjeni mehanizem narave in civilizacije

Festival Ples za vse!: ob mednarodnem dnevu plesa je združil umetnost in skupnost.
30. 4. 2026 | 12:45
Preberite več
Novice  |  Svet
Spolne zlorabe v RKC

Evropska poslanka spregovorila: kot mladoletno jo je zlorabljal znani jezuit

Poslanka italijanske Demokratske stranke Annalisa Corrado je v intervjuju povedala, da jo je več let zlorabljal vodja Mladinskega evharističnega gibanja.
30. 4. 2026 | 12:41
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Učitelj sem! Učiteljica sem!

Do merskih enot v trgovini in rimskih številk v gozdu

Specialna pedagoginja Andreja Štrucl z inovativnimi pristopi, gibanjem in učenjem na terenu otroke opremlja za življenje.
Špela Kuralt 30. 4. 2026 | 12:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

V Siriji zbirajo dokaze o vojnih zločinih proti zloglasnemu vojaškemu poveljniku

Fadi Sakr je obtožen umora več sto civilistov, predvsem v soseski Tadamon, kjer prebivalci pozivajo, naj se ga privede pred roko pravice.
30. 4. 2026 | 11:49
Preberite več
