Prihodki prvoligaških klubov so se povečali, odhodki tudi

Komisija Nogometne zveze Slovenije za licenciranje nogometnih klubov je objavila rezultate licenčnega postopka za klube 1. SNL za naslednjo sezono. Komisija je licence podelila vsem prvoligašem, osem jih je dobilo tudi licenco za evropska tekmovanja.

Vlogo za pridobitev licence je pravočasno oddalo vseh devet klubov, ki so v 1. SNL nastopali tudi v sezoni 2025/26, vsi so vložili vlogo tudi za pridobitev mednarodne licence Evropske nogometne zveze (Uefa). Na prvi stopnji je vloge obravnavala komisija za licenciranje, pri podpori komisije pa je sodeloval tudi licenčni oddelek NZS. Komisija je pregledala uradno licenčno dokumentacijo ter sprejela odločitev, da Uefa licenco podeli vsem klubom z izjemo Primorja.

Obenem je komisija pripravila tudi pregled prihodkov klubov 1. SNL. Prihodki devetih prvoligaških klubov so v lanskem letu znašali 55,6 milijona evrov, odhodki 65,7 milijona. Klubi so ustvarili več prihodka, a tudi zabeležili večje odhodke kot v letu 2024. Takrat je deset klubov ustvarilo 52,9 milijona prihodkov in 60,1 milijona odhodkov.

Povprečni proračun klubov okoli šest milijonov evrov

V strukturi prihodkov klubov največji delež predstavljajo solidarnostna sredstva Uefe in nagrade (35 %), na drugem mestu so prodaje igralcev (30 %). Klubi so zaradi prestopnih dejavnosti vknjižili 16,6 milijona evrov prihodkov. Štiri odstotke vseh prihodkov klubi zberejo od medijskih pravic, tri pa od vstopnin. Lanski povprečni proračun klubov je znašal 6,2 milijona.

V povprečju so prvoligaši za mladinski program v lanskem letu namenili okoli 716 tisoč evrov, za delo z mladimi in izvajanje mladinskih programov so tako povprečno namenili 16 odstotkov klubskih proračunov. V kategorijah U15, U17 in U19 v povprečju za klub igra 69 igralcev.

Pet klubov je imelo na zadnji dan marca poravnane vse obveznosti, štirje pa imajo sklenjen odlog obveznosti do zaposlenih in odvisnih oseb v skupni višini 356 tisoč evrov. V sodnih in arbitražnih postopkih se presojajo obveznosti klubov v višini okoli 500 tisoč evrov.