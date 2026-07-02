Prijatelja, ki bosta zdaj velika tekmeca

V prihajajoči noči Hrvaška in Portugalska v dvoboju za uvrstitev v osmino finala. Izjemno medsebojno spoštovanje osrednjih asov.

Prihajajoča noč s četrtka na petek bo botrovala budnosti marsikaterega nogometnega privrženca. Predvsem na Portugalskem in Hrvaškem mnogi ne bodo spali, velika predstava teh dveh reprezentanc v šestnajstini finala letošnjega mundiala se bo začela po srednjeevropskem času ob 1.00. Pritegnila pa bo pozornost še marsikje, pa ne le zavoljo tekmovalne pomembnosti in boja za vizum navzočnosti med najboljših 16 na svetu. Po posebnim drobnogledom bosta namreč dva akterja: Hrvat Luka Modrić in Portugalec Cristiano Ronaldo. Dolgo sta bila soigralca pri tistem sanjskem moštvu madridskega Reala, med letoma 2012 in 2018. In zelo spoštljivo govorila drug o drugem. Hrvaškega reprezentančnega kapetana je navduševal Portugalčev pristop k nalogam: »Res je kar neverjetno, koliko pozornosti namenja delu, ...