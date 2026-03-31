Prijatelji iz povojnega Sarajeva so zdaj tudi tekmeci

Današnji torek bo poseben za slovensko nogometno reprezentanco, ki bo v Podgorici igrala drugič zapored pod vodstvom novega selektorja Boštjana Cesarja, toda po tekmovalni plati bo še precej bolj vroče nekaj 100 kilometrov severno, v še eni od nekdanjih jugoslovanskih republik. V železarski Zenici se bo reprezentanca Bosne in Hercegovine ob 20.45 za svoj drugi mundial pomerila z Italijo. Na štadionu Bilino Polje bo tokrat le nekaj več kot 9000 srečnežev z vstopnicami.

Tribune sicer sprejmejo 13.000 obiskovalcev – v nekdanji državi so jih ob precej manj strogih varnostnih kriterijih blizu 25.000, v spominu pa je zveznim ligašem iz Slovenije to ostalo kot eno najbolj zahtevnih gostovanj –, zaradi kazni po incidentih pa mora ena tribuna ostati zaprta. Odlična predstava Edina Džeka in soigralcev s srečnim scenarijem pri izvajanju enajstmetrovk pred dnevi v Walesu pa je le še podžgala že tako izjemen adrenalin v pričakovanju boja za vizum mundiala 2026.