»Primer Kozjek« tudi v Švici, okrepitev Kosova čaka Slovence

V nadaljevanju:

Vzporednice med trenutno reprezentanco Kosova in Slovenijo v formativnih letih so dobro vidne. V petek zvečer (20.45) se bodo Slovenci na štadionu slovitega Fadila Vokrrija v Prištini pomerili s kakovostno zasedbo Francesca Fode, ki si podobno kot Slovenija leta 2002 po desetletju uradno priznanega nogometnega obstoja želi na prvi mundial. Preboju v skupino B lige narodov in uspehu proti Islandiji je sledila še zmaga na Švedsko in Kosovo v izenačeni kvalifikacijski skupini čuti priložnost za presenečenje. V boj s Slovenci se odpravljajo okrepljeni, neposrednim tekmecem Švicarjem so speljali velikega talenta.

Med nogometnimi navdušenci trenutno 91. reprezentanca sveta ne zbuja strahu in tudi ne spoštovanja, ki ga z rezultati v zadnjem obdobju nedvomno zasluži. Mlada reprezentanca Kosova prihaja v najboljša nogometna leta, nosilci igre in glavni zvezdniki igrajo pomembne vloge v bundesligi in serie A, še bolj jih žene nacionalni naboj, saj ponekod, posebej v Srbiji in Romuniji, na Kosovo še vedno gledajo kot na državo, ki si tega statusa ne zasluži. V nogometu na srečo več kot politika šteje znanje v igri z žogo in tega Kosovu ne primanjkuje.