Primer Tonali je le vrh ledene gore

V nadaljevanju preberite:

Številne pasti prežijo na športnike na poti do zvezd. V panogah, kot so nogomet, košarka, kolesarstvo ali tenis, kjer se obračajo veliki denarji, toliko bolj. Lahko je doping, denar, slava, lepa dekleta, pa grabežljivi starši, trenerji in menedžerji. Ena od rakavih ran so tudi športne stave in v to past se je ujel italijanski nogometni reprezentant Sandro Tonali, čigar primer, ki je močno odmeval v iztekajočem se tednu, je lahko dobro svarilo za mnoge, ki si utirajo pot v profesionalne vode.