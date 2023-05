Primerjali so ga z opico, kazen je zdaj znižana

Komisija za pritožbe španske nogometne zveze je delno ugodila pritožbi nogometnega prvoligaša iz Valencie v zvezi s primerom napadalca Reala Madrida Viniciusa, ki je bil žrtev rasističnega žaljenja navijačev Valencie. Delno zaprtje stadiona Mestalla so zmanjšali na tri tekme, denarno kazen pa so znižali na 31.000 evrov.

Španska nogometna zveza (RFEF) je pred tem izbrisala rdeči karton Brazilcu Viniciusu Juniorju. Ta je v zadnjih dneh v ospredju zaradi prejetih rasistično usmerjenih žaljivk na nedeljski prvenstveni tekmi v gosteh pri Valencii.

Sodnik Ricardo de Burgos Bengoetxea je v sodniškem dodatku izključil Brazilca, ker je udaril tekmeca po pretepu z igralci Valencie. Sodniki v sobi za Var pa so videli, da je pravzaprav domači nogometaš prvi udaril Viniciusa, ta pa mu je vrnil. Viniciusa so navijači pred tem namenjali rasistične vtise.

Pri RFEF so tako objavili, da je klub dobil 45.000 evrov kazni ter zaprtje južne tribune na stadionu Mestalla za pet tekem. O primeru in zdaj tudi znižani kazni mora odločiti še špansko državno tožilstvo. Predstavniki Reala so namreč vložili kazensko ovadbo zaradi zločinov iz sovraštva, ker so na tekmi Viniciusa, ki je temnopolt, primerjali z opico.