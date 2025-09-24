Primorec v pričakovanju spektakla že navdušil Zagrebčane

V nadaljevanju preberite:

Današnja nogometna sreda ponuja pisan spored v evropski ligi, posebno pozornost pri nas ponujata spektakla v Zagrebu in Beogradu. Zakaj je za Miho Zajca drevišnja tekma Dinamo vs. Fenerbahče tako posebna? Kakšen vtis je zapustil na derbiju v Splitu in kako so 39-kratnega slovenskega reprezentanta ocenili na Hrvaškem? Kakšna je posebnost tekme Crvena zvezda vs. Celtic? Kako je bilo z učinkom Timija Maxa Elšnika v beograjskem derbiju in zakaj je kljub golu prejel kritike ekstremnih navijačev?