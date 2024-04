Princa na Parku princev, Jan Oblak bo metropolitanski

V nadaljevanju preberite:

Ritem nogometnih tekem v Evropi je naporen, zbitemu koledarju so se v tem tednu pridružili še evropski pokali. Nogomet je pač industrija, tudi za navijače, kolesje zabave in športa pa nima dopusta, vedno se mora vrteti naprej in ustvarjati denar. Kdo pa bo ustvaril prednost v uvodnih četrtfinalnih dvobojih sredinega sporeda lige prvakov ob 21. uri, v medsebojnem paru PSG ali Barcelona oziroma Atletico Madrid ali Borussia Dortmund? Vsa čast Janu Oblaku, a v sporedu elitnega tekmovanja za tretji dan tega tedna moramo pri napovedi prednost dati obračunu težkokategornikov Paris Saint-Germaina in Barcelone. Trener žermanistov Luis Enrique bo svoje varovance vodil proti nekdanjemu klubu, bil je tako igralec kot trener katalonskega velikana. Asturijec iz Gijona je bil glavni strokovnjak Barcelone, ko je ta marca leta 2017 kot prvi klub v zgodovini lige prvakov v povratni tekmi osmine finala, ravno na račun PSG, nadomestila štiri zadetke zaostanka s prvega dvoboja (0:4, 6:1).