Princi po asketsko, le z enim vesoljcem, a z veliko znoja

Italijan Carlo Ancelotti, Francoz Laurent Blanc, Španec Unai Emery, Nemec Thomas Tuchel, Argentinec Mauricio Pochettino in Francoz Christophe Galtier. To so trenerji, ki so od leta 2011 pod dirigentsko paličico prvega moža Paris Saint-Germaina, Nasserja Al-Khelaifija, brez uspeha naskakovali evropski nogometni prestol. V tej sezoni je priložnost dobil Španec Luis Enrique, za katerega se šele na drevišnji prvi tekmi osmine finala lige prvakov proti Real Sociedadu začenja poglavje, po katerem ga bodo »sodili in merili«.

Pri vrednotenju bo imel nekdanji evropski prvak s trojčkom asov Lionelom Messijem, Neymarjem, Luisom Suarezom nekaj malenkost boljše izhodišče kot njegovi pariški predhodniki, ki so imeli na voljo zvezdniško bolj pisane zasedbe.