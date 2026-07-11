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Nogomet

Prišel bo trenutek za Messijev konec kariere, a do takrat želi ostati najboljši

Argentinski selektor Lionel Scaloni opozarja na izkušene, fizično močne in atletsko grajene Švicarje. Švicarski selektor Murat Yakin pa na strast.
Lionela Messija (desno) v zadnji četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva v nogometu čakajo atletski tekmeci s kapetanom Švice v osporedju Granitom  Xhako. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
Galerija
Lionela Messija (desno) v zadnji četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva v nogometu čakajo atletski tekmeci s kapetanom Švice v osporedju Granitom  Xhako. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
Š. R., STA
11. 7. 2026 | 14:00
4:58
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Po dveh zmagah proti avtsajderjem nogometnega svetovnega prvenstva je Argentina odločena, da v četrtfinalu svetovnega prvenstva ne bo podcenjevala Švice. »Ni lahkih tekmecev, vsi to vemo. Zame je Švica izjemna ekipa,« je pred dvobojem opozoril selektor sinjemodrih Lionel Scaloni. Kapetan Švice Granit Xhaka pa verjame v preboj v polfinale.

La scaloneta, kot Argentinci ljubeče imenujejo svojo reprezentanco, se bo pomerila z zelo dobro švicarsko ekipo.

»Vedno igrajo dober nogomet in s ponašajo z izkušenimi, fizično močnimi in atletsko grajenimi igralci. Vsekakor nam bo ta tekmec predstavljal velik izziv,« je na novinarski konferenci dejal 48-letni selektor.

Scaloni si želi, da bi si njegovo moštvo zapomnili kot ekipo, »ki se nikoli ni predala«, in ki jo vodi strast, značilna za ta z nogometom obseden narod.

»To je zapuščina, ki jo želimo pustiti za seboj,« je dejal Scaloni.

Lionel Scaloni ne dvomi o tem, da je Lionel Messi telesno pripravljen. FOTO: Kyle Rivas/Getty Images Via AFP
Lionel Scaloni ne dvomi o tem, da je Lionel Messi telesno pripravljen. FOTO: Kyle Rivas/Getty Images Via AFP

Nekdanji pomočnik Jorgeja Sampaolija, ki je leta 2018 prevzel vlogo začasnega selektorja, je ekipo preoblikoval v zmagovalni stroj – osvojil je dva naslova na južnoameriškem prvenstvu copa America (2021 in 2024) ter naslov svetovnega prvaka leta 2022.

Branilci naslova na čelu z najboljšim strelcem svetovnih prvenstev v zgodovini Lionelom Messijem vstopajo v tekmo proti Švici kot jasni favoriti. Vendar so se albiceleste v prvih dveh izločilnih krogih proti Zelenortskim otokom in Egiptu precej namučili.

Scalonija ne skrbi, da bi imel Lionel Messi – glede na to, da je star 39 let – kakršne koli fizične težave na tem razširjenem svetovnem prvenstvu.

»Je v dobri fizični pripravljenosti, ima svojega trenerja za telesno pripravo,« je dejal Scaloni. Kot je poudaril, Messi na letošnjem turnirju ne teče nič manj kot prej: »Vse je tako kot vedno. Vedno je pripravljen, ekipa pa ga močno podpira.«

Scaloni ni prav nič presenečen nad Messijevimi izjemnimi predstavami na njegovem šestem svetovnem prvenstvu.

»Verjamem, da ostaja najboljši, če si to želi,« je dejal 48-letnik. »Seveda bo nekoč prišel trenutek za konec kariere. Toda do takrat želi ostati najboljši.«

Švicarji brez najboljšega strelca

Švica pa bo proti Argentini pogrešala svojega najboljšega strelca Johana Manzambija, je v petek sporočil selektor Murat Yakin.

Manzambi, ki je na tem turnirju dosegel tri gole in prispeval dve podaji, je zaradi poškodbe kolena izpustil že tekmo osmine finala, v kateri je Švica po izvajanju enajstmetrovk premagala Kolumbijo, Yakin pa je pojasnil, da vezist še ni nared.

Kapetan Švice Granit Xhaka je zavrnil namigovanja, da je švicarska reprezentanca, ki se je v četrtfinale SP uvrstila prvič po 72 letih, preveč osredotočena na Messija, osemkratnega dobitnika zlate žoge za najboljšega na svetu.

Poudaril je, da je glavni cilj Švice presenetiti Argentino in pozval navijače, naj še naprej sanjajo.

»Navijačem sporočam: še naprej sanjajte. Sam sem človek, ki vedno sanja, in sanje se lahko uresničijo,« je dejal na novinarski konferenci pred tekmo.

Murat Yakin je opozoril na sodniško pomoč Argentincem. FOTO: Kyle Rivas/Getty Images Via AFP
Murat Yakin je opozoril na sodniško pomoč Argentincem. FOTO: Kyle Rivas/Getty Images Via AFP

»Če želimo uresničiti svoje sanje, moramo trdo delati, se potiti in dati vse od sebe - sto odstotkov. Včasih pa je treba storiti tudi kaj novega. Če želiš premagati Argentino, moraš resnično preseči lastne meje. In prepričan sem, da je moja ekipa na to dobro pripravljena,« je še dejal 33-letni Xhaka.

Selektor Yakin je izpostavil, da Argentina igra zelo pametno, in odločno zavrnil namigovanja, da je imela na tekmi osmine finala sodniško pomoč. Poudaril je, da je proti močni in fizično čvrsti ekipi ključno, da se ne pustiš streti.

»Vsak dvoboj je na primer zelo oster. Argentinci igrajo zares silovito. V igri je veliko strasti. Če ne stojiš trdno na tleh, ne moreš zmagati. Mi pa smo zelo dobro pripravljeni,« je dejal.

Tekma bo v Kansas Cityju v noči na nedeljo (3.00).

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NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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