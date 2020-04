FOTO:Prišel, igral, zadel in končal v osamitvi

Ljubljana

Major League Soccer ni slaba, je zelo tehnična zaradi velikega števila južnoameriških igralcev in predvsem zanimiva, ker se igra z veliko ritma. Vsako moštvo ima nekaj izvrstnih posameznikov.

Chicago je športno mesto z bogato zgodovino. Kolikor sem imel priložnosti, sem začutil, da so v mestu najpomembnejši Medvedi iz ameriškega nogometa in ne košarkarski Biki.

V Major League Soccer (MLS) tekmuje 26 klubov razdeljenih v dve konferenci po trinajst moštev. Chicago Fire tekmuje v vzhodni. Od slovenskih igralcev so v ZDA še Antonio Delamea Mlinar v Bostonu pri New England (vzhodna), Aljaž Ivačič pri Portland Timbers (zahodna) in Aljaž Struna pri Dynamo Houston (zahodna).

Umik v ZDA zato sploh ne pomeni, da sem se umaknil od reprezentance. Seveda, z veseljem bi se odzval na selektorjevo vabilo. Tako daleč vendarle nisem, da bi bila pot predolga in preveč naporna.



Slovenija ni predaleč, da bi izgubljal čas

je sanjsko odprl svoje novo nogometno poglavje 1. marca v ZDA. Pred 40.126 gledalcev je v 46. minuti zabil svoj prvi ameriški gol. Toda branilec naslova Seattle se je pred domačimi navijači rešil in v sodnikovem dodatku premagal Berićevo novo moštvo Chicago Fire. Poldrugi mesec pozneje je slovenski reprezentant na enakem kot Slovenija: v osamitvi.Berić je pred razglasitvijo karantene odigral še eno tekmo, v gosteh v Bostonu, kjer je proti moštvu New England iztržil točko (1:1). Pri gostiteljih je član moštva Berićev vrstnik in prvi Slovenec v MLS, nekdanji Olimpijin branilec»Ni igral, ker je bil poškodovan,« je iz svojega novega domovanja iz Chicaga poročal 28-letni Krčan, ki je z veseljem sprejel ameriški izziv. Prvi vtisi so spodbudni.»Presenetil me je obisk gledalcev. V prvi tekmi je bil štadion skoraj poln, pred tekmo pa so gostitelji uprizorili klasičen ameriški šov. Ni kaj, bilo je spektakularno, na koncu pa nesrečno. Druga tekma v Bostonu mi je že dala boljši vpogled v kakovost in značilnosti lige. Major League Soccer ni slaba, je zelo tehnična zaradi velikega števila južnoameriških igralcev in predvsem zanimiva, ker se igra z veliko ritma. Vsako moštvo ima nekaj izvrstnih posameznikov,« Berić ni skrival, da je zelo zadovoljen nad tem, kar je videl in občutil. Čeprav je zapustil Francijo, kjer so nogometne plače v evropskih razmerah še vedno v višjem razredu, denarno ni na slabšem.»Tu imajo po vzoru ameriških lig v drugih športih tako imenovani 'salary cap', a vsaj trije igralci sodijo v visoki plačilni razred,« je pojasnil in se spretno izmuznil na vprašanje, če je med njimi. »Bomo videli, ko bom dobil plačo.« Neuradno je naš reprezentant v višjem plačilnem razredu z okroglim milijonom ameriških dolarjev neto. Tudi sicer je v zasedbi le en nogometaš, ki je igral v večjem klubu, kot je Berić – Španec Alvaro Medran, otrok madridskega Reala, ki je v Španiji nastopal še za Getafe, Valencio, Alaves in Rayo Vallecano.Chicago se je na svetovni nogometni zemljevid vpisal pred tremi leti, ko je pripeljal nemškega zvezdnika. Svoje poslanstvo je sloviti Bavarec že opravil, zdaj plešejo drugi, z Berićem v glavni vlogi.Pri moštvu Chicago Fire, ki je v lasti milijarderja(po Forbesu je »težak« 3,8 milijarde dolarjev), je konec decembra trener postal Švicar. Pred tremi leti je bil izjemno uspešen strateg Basla, s katerim se je celo uvrstil v izločilni del lige prvakov. »Če sem iskren, me je prav on povabil v ZDA,« je razkril Berić in dodal: »Športne vajeti članskega moštva je prevzel trenerjev štab sodelavcev iz Basla, vključno s športnim direktorjem.«Kakšen nogometni utrip je čutiti v Chicagu, ki ima sloves mesta z velikimi klubi v vseh največjih ameriških športih, zaradi epidemije koronavirusa še ni mogel občutiti.»Res je športno mesto z bogato zgodovino. Kolikor sem imel priložnosti, sem začutil, da so v mestu najpomembnejši Medvedi iz ameriškega nogometa in ne košarkarski Biki. Sicer ima Chicago klube v vseh največjih ligah. Kot so mi povedali, se nam letos obeta kar privlačna sezona z veliko navijači. Še posebej, ker se je klub preselil na znameniti štadion Soldier Field (zmogljivost 62.493 sedežev, op. p.), v katerem domujejo Medvedi. Pred prekinitvijo so celo napovedovali, da bo na uvodni domači tekmi sezone razprodan,« je odkril nekaj podrobnosti iz klubskega življenja, ki je ta čas tako kot v Sloveniji in povsod po svetu povsem zastalo.Prav zanimivo je, da je Krško, od koder prihaja Berić, še brez registriranega okuženega z novim koronavirusom, medtem ko je v zvezni državi Illinois že prek 10.000 okuženih, v Chicagu pa jih umrlo več kot 300.»Zdaj imam na voljo preveč časa. Gledam slovenske programe in ameriške, tako da sem seznanjen z vsem, kar se dogaja v domovini in tukaj,« iz svojega stanovanja v središču Chicaga, streljaj od Michiganskega jezera, spremlja vse, kar je mogoče. Le dnevnega ritma v mestu še ni utegnil spoznati bolj podrobno.»Lepo je, čisto in urejeno. S svojimi stolpnicami deluje res impresivno. Toda zdaj je tako rekoč mrtvo. Vsi smo v osamitvi. Guverner je pred tremi tedni posegel po strožjih ukrepih, potem ko je sončen dan na ulice privabil preveč ljudi, ki se niso kaj prida zmenili za opozorila. Bil je jezen in je uvidel, da drugače, kot s strožjimi ukrepi, ne bo šlo. Zdaj so odprte le trgovine z prehrambenimi živili,« je opisal razmere v desetmilijonskem Chicagu nekdanji član Interblocka, Maribora, Sturma, Rapida, St. Etienna in Anderlechta. Njegova nogometna pot je izjemno poučna za nadarjene slovenske igralce, ki se prehitro podajo v tujino.»Korak za korakom, vselej v močnejše moštvo in ligo. To je pot, ki bi jo priporočil vsem fantom,« je dal napadalec nasvet, ki ga velja upoštevati. Čeprav je na drugem koncu sveta, je ohranil stike tako s kolegi iz Rapida in Francije, kjer je okusil najvišjo raven profesionalizma in se soočil z najzahtevnejšo konkurence.»Francoska liga je zahtevna zato, ker je atletska in z veliko taktike. Značilnost tamkajšnjih trenerjev je, da so jo vselej prilagajali tekmecu, v gosteh mi je bilo zato še posebej težko igrati. Nobenega pravila ni bilo. Če sem zabijal gole, to še ni pomenilo, da sem prvi napadalec moštva. Pri St. Etiennu napadalci nasploh nismo prav pogosto zabijali,« je Berić opisal del francoskega poglavja v ligue1, v katerem je v petih letih odigral 81 tekem za St. Etienne in dosegel 26 golov.Selitev v ZDA bi lahko pomenila, da so njegove reprezentančne ambicije ugasnile, da se je umaknil in se posvetil izključno klubski karieri. Toda Berić še ni rekel zbogom reprezentanci. »Prav zdaj, ko imam na voljo toliko časa za razmišljanje, sem uvidel, koliko mi pomeni nogomet, in da se v njem vidim še leta. Umik v ZDA zato sploh ne pomeni, da sem se umaknil od reprezentance. Zakaj le, liga je dovolj močna in tekmovalna, da ohranjam visoko kakovostno raven. Seveda, z veseljem bi se odzval na selektorjevo vabilo. Tako daleč vendarle nisem, da bi bila pot predolga in preveč naporna,« je bilo Berićevo zaključno razmišljanje iz ameriškega »kavča«.