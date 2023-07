Prišel je poslušat prijatelja in se zapletel v pretep

Brazilski nogometni zvezdnik Neymar ml. si med poletnim odmorom daje duška in vznemirja. Komaj so se polegle govorice o njegovi nezvestobi do partnerke Brune Biancardi ali o nedovoljeni gradnji enega od svojih domov, že se je član Paris St. Germaina znova znašel v središču pozornosti. Po poročanju športnega dnevnika Mundo Deportivo se je zapletel v prepir v nočnem klubu v Riu de Janeiru. S svojo srčno izbranko Biancardijevo je bil na koncertu prijatelja in pevca pagod Thiaguinha. Večer se je končal s kričanjem in prerivanjem z enim od obiskovalcev. Prenapeteža so ločili šele varnostniki.

Neymar preživlja zadnje dneve okrevanja in odmora v domovini, preden se bo vrnil v Pariz, kjer ga že čaka novi trener in stari znanec, s katerim sta zelo uspešno sodelovala pri Barceloni Luis Enrique. Neymarjeva prihodnost na Parku princev je sicer pod vprašajem, za 31-letnega napadalca, ki je zaradi poškodbe izpustil skoraj celotni drugi del minule sezone, se najbolj zanimajo angleški klubi.