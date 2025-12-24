Prišla je prva milijarderka, krivec pa tudi odlični slovenski reprezentant

Kdo ve, morda pa je bil prav slovenski reprezentant Žan Vipotnik glavni krivec za novo odmevno okrepitev v lastniški strukturi valižanskega nogometnega kluba Swansea. Po prvemu znanemu vlagatelju hrvaškemu zvezdniku Luki Modriću je sledil ameriški reper Snoop Dogg, zdaj pa je Swansea privabil še ameriško milijarderko Martho Stewart. Njen vstop v klubsko lastništvo je le nadaljevanje trend vlaganj slavnih osebnosti v klub iz Južnega Walesa.

Martha Stewart, 84-letna podjetnica, je obogatela v industriji prenove domov in postala prva ženska, ki je v ZDA zaslužila milijardo dolarjev. Za manjšinski delež se je odločila potem, ko si je v petek kot gostja ogledala prvenstveni derbi druge angleške lige med Swanseajem nad Wrexhamom (2:1). Prvi gol za domače je zabil prav 23-letni Konjičan, sicer najboljši strelec Swanseaja. Tudi poraženci imajo slavnega lastnika, filmskega zvezdnika Ryana Reynoldsa.

Žan Vipotnik je v tej sezoni zabil že devet golov v »chmapionship« in je najboljši strelec Swanseaja. FOTO: Swansea City

Klub je navdušen nad novo »okrepitvijo«.: »Z veseljem potrjujemo, da se je Martha, ki si je zgradila dolgo in uspešno kariero kot vodilna ameriška strokovnjakinja za oblikovanje domov in življenjski slog, pridružila Snoopu in Luki Modriću kot manjšinska lastnica našega nogometnega kluba. Zelo smo navdušeni, da lahko pozdravimo Martho, in vemo, da je osebna izkušnja petkove tekme le še povečala njeno navdušenje in pričakovanje, da bo del Swansea Cityja,« so drugi lastniki Swansea Cityja pozdravili prihod znamenite podjetnice.