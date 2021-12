Pritisk kot v časih sira Alexa Fergusona, Rangnick hvali Ronalda

Angleški mediji so po nedeljski tekmi na Old Traffordu opazili, kako visoko je stal Manchester United, ki si je toliko žog na nasprotni polovici po nekaterih podatkih nazadnje priboril še v eni od sezon, ki jo je na gledališču sanj vodil legendarni sir Alex Ferguson. 63-letni Nemec Ralf Rangnick, čigar metode sta pri svojem delu povzemala (oziroma še povzemata) tudi Chelseajev Thomas Tuchel in Liverpoolov Jürgen Klopp, je po tekmi sicer pohvalil delo v obrambi Cristiana Ronalda.

Portugalec je bil po povratku na Otok pod drobnogledom tako zaradi zadetkov kot zaradi lukenj, ki jih je puščal za svojim hrbtom v obrambi. Rangnick je v predstavi zvezdnika svetovnega nogometa, ki tokrat sicer ni zadel – odločilni zadetek je bil delo vezista Freda –, videl enega ključnih prispevkov za zmago nad ekipo nekoč velikega sovražnika navijačev Man. Uniteda Patricka Vieraja.

»Način, na katerega smo se branili, nam je omogočil nadzor nad celotno tekmo. Najpomembnejši del vsega je bil, da smo ohranili mrežo nedotaknjeno,« je Rangnick povedal za BBC. »Pa še to – delo brez žoge Cristiana Ronalda ... Kapo dol! Zelo sem zadovoljen s predstavo ekipe, še posebej v prve pol ure s pritiskom, ki je bil izvrsten. Manjkala sta le gola za 1:0 ali 2:0. To so stvari, pri katerih se moramo izboljšati. Moramo ohraniti mrežo nedotaknjeno. S samo enim treningom sem bil res navdušen. Šlo nam je veliko bolje od pričakovanj.«

Mislil je, da lahko strelja le z levico

Kljub prevladi so rdeči vragi Londončane zlomili šele 13 minut pred iztekom rednega dela drugega polčasa, ko je z drugim zadetkom v sezoni mrežo Palacea zatresel brazilski vezist Fred. S sicer slabšo desno nogo je mojstrsko zadel v zgornji kot in Unitedu šele drugič v sezoni omogočil, da je povezal zmagi.

»Moral sem vprašati mojega pomočnika, če je šlo za strel z desno nogo. Mislil sem, da lahko strelja le z levo. Vesel sem zanj. Vedno smo želeli narekovati ritem. Naše linije se nikoli niso razmaknile, morda zgolj v zadnjih petih minutah. Sicer smo jih ves čas držali daleč stran od našega gola .Vedno je lažje graditi na nečem, če si uspešen. Še naprej nam morajo uspevati tekme brez prejetega gola in še naprej se moramo izboljševati pri pripravljanju priložnosti v napadu. Pod črto sem bil zelo zadovoljen z našo današnjo predstavo,« je še povedal Rangnick.