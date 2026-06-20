Pritožba ni uspela, kapetan Maroka mora zaradi posilstva na sodišče

Kapetan maroške nogometne reprezentance Achraf Hakimi bo moral v Franciji pred sodišče zaradi obtožbe o posilstvu. Pritožbeno sodišče v Versaillesu je zavrnilo njegovo pritožbo in potrdilo odločitev preiskovalnega sodnika, da je v zadevi dovolj elementov za sojenje.

Sedemindvajsetletni bočni branilec Paris Saint-Germaina, ki z Marokom nastopa na svetovnem prvenstvu v ZDA, krivdo zanika. Predhodna obtožba proti njemu je bila vložena marca 2023, potem ko je 24-letna ženska prijavila, da jo je Hakimi posilil na svojem domu v pariškem predmestju.

Odločitev francoskega sodišča je bila objavljena le nekaj ur pred drugo tekmo Maroka in zmagi proti Škotski (1:0). Hakimi je pred tem odigral celotno uvodno tekmo skupinskega dela proti Braziliji, ki se je končala z izidom 1:1. »Na ta proces čakam od prvega dne. Zdaj ga pričakujem nestrpno. Končno bom lahko spregovoril,« je Hakimi zapisal na omrežju X. Dodal je, da je po njegovem prepričanju postal lahka tarča zaradi svoje prepoznavnosti.

Odvetnica tožnice Rachel Flore Pardo je odločitev sodišča označila kot olajšanje in upanje za svojo stranko. Dejala je, da bo primer zdaj lahko obravnavan na sojenju, kar je po več kot treh letih pravnih postopkov zanjo pomemben korak. Hakimijeva odvetnica Fanny Colin je vztrajala, da bi moral biti postopek ustavljen. Po njenih besedah je preiskava razkrila več razbremenilnih elementov, obramba pa obžaluje, da sodišče ni upoštevalo protislovij v navedbah prijaviteljice.

Datum sojenja še ni določen.